Insólito: Le sacaron 1 kilo y medio de joyas del estómago de una joven

28/07/2019 - 21:22 Mundo Web

Un equipo de médicos extrajo una 1,5 kilos de joyas y monedas del estómago de una mujer de 22 años identificada como Runi Bhatun, de la ciudad de Rampurhat, India. Los especialistas requirieron aproximadamente de una hora.

Según Siddhartha Biswas, jefe del departamento de cirugía del hospital, en total encontraron en el estómago de la chica: 69 cadenas, 80 aretes, 46 monedas, ocho medallones, 11 anillos nasales, cuatro llaves, cinco tobilleras y un reloj de pulsera.

Si bien eran principalmente piezas de cobre y latón, también encontraron de oro. La madre de la joven contó que las joyas comenzaron a desaparecer sospechosamente, pero cuando interrogaban a Khatun, ella lloraba.

Según trascendió, cuando Runi se encontraba sola en la joyería de su hermano, "se tragaba joyas y monedas cada vez que tenía hambre". Así lo confirmó un médico que fue parte del equipo de cirugía y habló con Khatun.

La jefa adjunta del hospital, Sharmila Moulik, informó que la paciente se encuentra estable y que debido a su condición ha sido derivada a psiquiatría.

