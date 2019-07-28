CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de julio de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOOD TRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 COPA SANTIAGO: CENTRAL CÓRDOBA VS. VÉLEZ SÁRSFIELD
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. NICOLÁS AVELLANEDA
20.00 CICLO DE COLECCIÓN. SALAMANCA ROCK
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO (ESTRENO)
22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
01.00 SILENCIO DEL MÁS ALLÁ
02.59 MEDIDAS DESESPERADAS
04.58 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4
06.43 LA GRAN AVENTURA DE BEARY
08.24 ESCÁNDALO EN LA CASA BLANCA
10.21 DUELO DE TITANES
12.36 LA CAJA
19.12 RIESGO EN EL AIRE
21.16 EL EJECUTOR
23.00 STRIKE BACK 04 EPS 05
23.56 STRIKE BACK 04 EPS 06
TNT
06.00 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
07.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.33 REGRESO A LA ISLA DE NIM
09.07 LOS PERDEDORES
10.46 EL CAZA RECOMPENSAS
12.44 U-571
14.46 CELULAR
16.27 TRON. EL LEGADO
18.36 HOTEL TRANSYLVANIA 2
20.12 UNA PAREJA EXPLOSIVA
22.00 RELATOS SALVAJES
00.09 AL FINAL DEL TÚNEL
02.16 NO TE METAS CON ZOHAN
04.10 REC 2
TCM
09.22 LOST
10.08 LOST
10.53 LOST
11.41 LOST
12.26 LOST
13.12 LOST
14.43 LOST
15.31 EL MEJOR
17.50 SOMOS MARSHALL
20.06 KARATE KID 4
22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO.
00.53 EL FORASTERO
02.29 VENGANZA MORTAL
SPACE
06.29 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.39 INCORREGIBLES
08.03 ¿QUIÉN SOY?
09.54 BATMAN INICIA
12.24 LOS DUKES DE HAZZARD
14.19 FURIA DE TITANES
16.07 FURIA DE TITANES 2
17.49 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA
20.11 NICO
22.00 MONZÓN
22.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE
23.09 LA MARY
01.15 31
02.57 LOS ASESINOS
04.44 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE
CINECANAL
11.58 DICKIE ROBERTS. EX NIÑO PRODIGIO
13.47 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
15.27 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
18.18 EL TESORO DEL AMAZONAS
20.08 MASACRE EN LA CÁRCEL 13
22.00 SEIS SESIONES DE SEXO
23.37 TIRO PENAL
01.22 SALÓN DE BELLEZA
03.03 LOS INDESTRUCTIBLES 2
04.36 BIENVENIDO A LA FELICIDAD
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
+ EL 1º DE AGOSTO, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, IVANNA SPERANZA EN CONCIERTO. ENTRADA A CAMBIO DE PAÑALES.
+ EL 2 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL CICLO “VIERNES DE CONCIERTO III EDICIÓN”, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “NOCHE DE PIANOS”. PARTICIPARÁN DE EST VELADA MARIANA QUAINELLE Y GABRIEL CALDERÓN. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
+ EL 3 DE AGOSTO, A LAS 21.30, LOS CANTANTES LIRICOS SANTIAGUEROS FABIANA GUNTHER (SOPRANO) Y MARIANO VALLADARES (TENOR) PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “IMÁGENES DE UNA CANCIÓN II”. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2723)
*EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.
*EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA” CON LOS DEL VINALAR, ALMA COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.
CINES
SUNSTAR
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
29/07 -13:40 (Cast) 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACION (ATP)
HASTA EL 31/07 - 19:20 (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31 /07 -21:30 (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
29/07 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
29/07 -13:20 (Cast) 16:00 (Cast) 18:45 (Cast) 21:30 (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
29/07 -13:20 (Cast) 15:10 (Cast) 17:10 (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/07 -19:00 (Cast)
INFIERNO EN LA TORMENTA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/07 22:35 (Subt
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 29/07 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/07 22:35 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
INFIERNO EN LA TORMENTA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:50
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 12:30- 15:30- 18:10- 20:10- 22:40-
CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 13:40 -18:00- 20:40
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP
CASTELLANO 2D 22:20 -
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-
VENTA ANTICIPADA
BTS: Bring the Soul (subtitulada) desde el 07 AL 11-08 MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00 SABADO 16:00 DOMINGO 20:00