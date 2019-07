CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 29 de julio de 2019

28/07/2019 - 22:00 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO: CENTRAL CÓRDOBA VS. VÉLEZ SÁRSFIELD

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. NICOLÁS AVELLANEDA

20.00 CICLO DE COLECCIÓN. SALAMANCA ROCK

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO (ESTRENO)

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

01.00 SILENCIO DEL MÁS ALLÁ

02.59 MEDIDAS DESESPERADAS

04.58 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4

06.43 LA GRAN AVENTURA DE BEARY

08.24 ESCÁNDALO EN LA CASA BLANCA

10.21 DUELO DE TITANES

12.36 LA CAJA

19.12 RIESGO EN EL AIRE

21.16 EL EJECUTOR

23.00 STRIKE BACK 04 EPS 05

23.56 STRIKE BACK 04 EPS 06

TNT

06.00 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

07.26 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.33 REGRESO A LA ISLA DE NIM

09.07 LOS PERDEDORES

10.46 EL CAZA RECOMPENSAS

12.44 U-571

14.46 CELULAR

16.27 TRON. EL LEGADO

18.36 HOTEL TRANSYLVANIA 2

20.12 UNA PAREJA EXPLOSIVA

22.00 RELATOS SALVAJES

00.09 AL FINAL DEL TÚNEL

02.16 NO TE METAS CON ZOHAN

04.10 REC 2

TCM

09.22 LOST

10.08 LOST

10.53 LOST

11.41 LOST

12.26 LOST

13.12 LOST

14.43 LOST

15.31 EL MEJOR

17.50 SOMOS MARSHALL

20.06 KARATE KID 4

22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO.

00.53 EL FORASTERO

02.29 VENGANZA MORTAL

SPACE

06.29 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.39 INCORREGIBLES

08.03 ¿QUIÉN SOY?

09.54 BATMAN INICIA

12.24 LOS DUKES DE HAZZARD

14.19 FURIA DE TITANES

16.07 FURIA DE TITANES 2

17.49 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

20.11 NICO

22.00 MONZÓN

22.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE

23.09 LA MARY

01.15 31

02.57 LOS ASESINOS

04.44 EL ATAQUE DE LOS ZOMBIES EN LA NIEVE

CINECANAL

11.58 DICKIE ROBERTS. EX NIÑO PRODIGIO

13.47 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

15.27 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

18.18 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.08 MASACRE EN LA CÁRCEL 13

22.00 SEIS SESIONES DE SEXO

23.37 TIRO PENAL

01.22 SALÓN DE BELLEZA

03.03 LOS INDESTRUCTIBLES 2

04.36 BIENVENIDO A LA FELICIDAD





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

+ EL 1º DE AGOSTO, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, IVANNA SPERANZA EN CONCIERTO. ENTRADA A CAMBIO DE PAÑALES.

+ EL 2 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL CICLO “VIERNES DE CONCIERTO III EDICIÓN”, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “NOCHE DE PIANOS”. PARTICIPARÁN DE EST VELADA MARIANA QUAINELLE Y GABRIEL CALDERÓN. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

+ EL 3 DE AGOSTO, A LAS 21.30, LOS CANTANTES LIRICOS SANTIAGUEROS FABIANA GUNTHER (SOPRANO) Y MARIANO VALLADARES (TENOR) PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO “IMÁGENES DE UNA CANCIÓN II”. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

*EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

*EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA” CON LOS DEL VINALAR, ALMA COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.





CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

29/07 -13:40 (Cast) 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACION (ATP)

HASTA EL 31/07 - 19:20 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31 /07 -21:30 (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

29/07 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

29/07 -13:20 (Cast) 16:00 (Cast) 18:45 (Cast) 21:30 (Cast)





LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

29/07 -13:20 (Cast) 15:10 (Cast) 17:10 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 -19:00 (Cast)

INFIERNO EN LA TORMENTA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 22:35 (Subt

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 29/07 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 22:35 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

INFIERNO EN LA TORMENTA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:50

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 12:30- 15:30- 18:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 13:40 -18:00- 20:40

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP

CASTELLANO 2D 22:20 -

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-

VENTA ANTICIPADA

BTS: Bring the Soul (subtitulada) desde el 07 AL 11-08 MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00 SABADO 16:00 DOMINGO 20:00