Para Coleoni el equipo “estuvo a la altura”, pero “le faltó determinación”

29/07/2019 - 01:07 Deportivo

Central Córdoba no tuvo el debut soñado en la Superliga, porque en condición de visitante fue derrotado por 2-0 ante Newell’s Old Boys de Rosario. Sin embargo, en su análisis personal, el entrenador ferroviario Gustavo Coleoni aseguró que estuvieron a la altura del encuentro, aunque consideró que le faltó determinación en ofensiva.

“Estuvimos a la altura. Tenemos mucho que trabajar. Quería que el equipo sea ordenado y que esté a la altura. El resultado no reflejó lo que se vio en la cancha. El empate era lo justo”, fueron las primeras palabras de Coleoni tras la caída en Rosario.

“En el primer tiempo no pasamos zozobras, más allá de algún centro. Newell’s no nos dominó. En el segundo tiempo, después del segundo gol el equipo sí se partió”, añadió el DT.

Coleoni manifestó que el orden táctico fue lo que más le gustó del equipo.

“Me gustó mucho el orden y la obediencia táctica de no dejar avanzar a Newell’s y tener mucha gente por dentro y no tener mano a mano a los laterales”.

Al continuar con esa evaluación, el” Sapo” llegó a la conclusión de que al equipo no tuvo determinación.

“Nos faltó determinación y eso es algo en lo que debemos trabajar. Pero me voy con cosas positivas. No quería perder el juego e hicimos cosas para que el resultado sea otro”.

Para Coleoni, el primer gol sobre el final de la primera parte fue el detonante del partido.

“El gol es un detalle. De un tiro libre, una jugada sucia que le queda a Rodríguez y convirtió el gol. El primer tiempo era para irnos cero a cero. En el segundo erramos tres goles y ellos aprovecharon una distracción. No vi nada que me quite el sueño. En otras canchas hay largos minutos en los que no puedes salir de tu área y hoy no nos pasó”, consideró.

El director técnico también dijo que será importante seguir trabajando.

“Es parte de nuestro trabajo ser más ofensivos y tener más asociaciones. Si ellos no se encontraban con ese gol, el segundo tiempo iba ser diferente. Vamos a trabajar para corregir ese aspecto”, deslizó.

Por último, habló de la actuación del referí.

“Facundo (Tello) es un excelente árbitro, pero en este caso, ante la duda cobró en contra de nosotros”.