“Por momentos hicimos un buen partido”, resaltó el mediocampista Marcelo Meli

29/07/2019 - 01:08 Deportivo

El mediocampista de Central Córdoba, Marcelo Meli, fue otro de los que consideró que su equipo hizo un buen partido, a pesar de la caída 2-0 ante Newell’s.

“Hay mucho por corregir, pero por momentos hicimos un buen partido. Lo presionamos arriba y generamos ocasiones de gol que no convertimos”, comenzó resaltando el ex Boca, una vez concluido el encuentro en el Marcelo Bielsa.

“Nuestro trabajo era ser un equipo intenso y por momentos se notó. Esto recién comienza, no hay que volverse locos”, añadió el volante.

Sin embargo, puso de manifiesto que le molestó la forma en la que llegaron los goles del rival.

“En el segundo gol se notó como quedamos mal parados y en el primero agarró una pelota que quedó de un rebote y le pegó bien. No me gustó porque fueron errores nuestros. La concentración la tuvimos, ese no fue problema. No sé si nos falta presencia ofensiva, nos faltó convertir”, consideró.

Meli también dijo que el principal déficit fue la falta de contundencia.

“Creamos situaciones y no la concretamos. Nosotros debemos sumar. Pero nos llevamos cosas buenas. Hay que entender que estamos en formación y que esto recién empieza”.

Con la salida de Vega, Meli jugó como volante central y lo explicó. “En mis últimos partidos en Racing ya había jugado de cinco, pero fue un cambio táctico”.