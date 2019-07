“Si te equivocás lo pagas con gol, así es la Superliga”, expuso Franco Cristaldo

29/07/2019 - 01:12 Deportivo

El mediocampista ofensivo del Ferroviario, Franco Cristaldo, expuso que el cambio de categoría se hizo sentir y reflejó que en la Superliga se pagan caros los errores.

“Aquí no te perdonan. Si te equivocas pagas con gol, así es la Superliga. Tenemos que seguir trabajando, pero hoy se vio un equipo intenso y que no fue superado”, manifestó Cristaldo, tras el 0 -2 ante Newell’s Old Boys.

“Sabíamos que ellos aprovechan la pelota parada, pero el gol de ellos no fue de cabeza. Llegó después de un rebote. Fue una pena porque no habían hecho demasiado”, amplió.

“Fue un partido difícil, ante un rival y una cancha complicada. Hicimos un primer tiempo y ellos se encontraron con un gol sobre el cierre. Eso les favoreció para jugar más tranquilos en el segundo, pero nos vamos tranquilos porque creo que hicimos bien las cosas, pero hay que mejorar muchísimo” analizó el ex Boca.

Cristaldo también aseguró que el primer gol fue el punto de quiebre a favor del rival, para abrir el partido.

“El primer gol fue un golpe duro porque teníamos controlado el partido. En el segundo jugamos bien los primeros quince y luego nos fuimos quedando y esas son circunstancias que hay que corregir”, analizó.

“La actitud, la tranquilidad y la intensidad fueron buenas. Estábamos en partido, pero nos faltó ese detalle para hacer el gol”, analizó Cristaldo sobre la actuación de Central Córdoba en su debut en la Superliga.