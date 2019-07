Andrada se lamentó por no haber ganado en casa

29/07/2019 - 01:19 Mundo Boca

Esteban Andrada fue la figura de Boca Juniors en el empate de anoche ante Huracán, porque salvó tres veces a su equipo antes de la media hora de juego, pero de todos modos lamentó no haberse quedado con “la victoria” en el estreno del Xeneize en la Superliga.

“En el primer tiempo no jugamos nada bien y nos superaron. En el segundo tiempo intentamos por todos lados y no pudimos. El primer tiempo fue complicado, por suerte las pude sacar y lo malo es que no logramos la victoria, sobre todo porque entendemos era lo que queríamos lograr”, analizó el arquero.

Las tres mejores atajadas de Andrada fueron ante Juan Garro, Rodrigo Gómez y Andrés Chávez, todas entre los 7 y los 27 minutos de la primera etapa.