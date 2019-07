Gustavo Alfaro dijo que sabía que iba ser difícil

29/07/2019 - 01:20 Mundo Boca

Todo lo que le faltó al partido lo dio Gustavo Alfaro en la conferencia de prensa. El técnico de Boca habló de todo después del empate sin goles con Huracán, y fue muy preciso en relación a algunos temas que vienen dando vueltas desde hace tiempo. Uno de ellos fue la situación de Darío Benedetto. “Está lesionado, si no hubiese sido parte del plantel para jugar con Paranaense, para jugar hoy o lo sería para jugar el miércoles”, justificó “Lechuga”. Admitió que le están buscando un reemplazante.

Otro de los temas “delicados” que tocó el DT fue el de Pavón, quien para él en algún momento fue el jugador a recuperar. “Yo creo que por Pavón va a llegar una propuesta, después si se acepta o no lo decidirá la gente de Boca”, comentó, más allá de que luego haya remarcado que para él lo ideal sería que no se vaya nadie. Alfaro también dio su punto sobre los nuevos, Salvio y Hurtado, a los que vio muy bien. Del “Toto “dijo que no tiene dudas que “va a ser el jugador que nos dé las soluciones que nosotros necesitamos y que fuimos a buscar”. Además habló de Andrada, el responsable de que Boca no se haya ido al descanso en desventaja: “Es el arquero que necesitás, es arquero de equipo campeón. Es el que te tapa las dos o tres pelotas que tiene que tapar cuando las tiene que tapar. La verdad que transmite seguridad”, contó.