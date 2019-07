Durísimas declaraciones de Guglielminpietro en contra de su ex DT Marcelo Bielsa

29/07/2019 - 01:27 Deportivo

Pasaron los años, pero evidentemente la herida no sanó y ayer se conocieron fuertísimas declaraciones a la prensa.

El ex volante Andrés Guglielminpietro (quien fue entrenador de Central Córdoba hace varios años) recordó aquel amistoso entre la selección Argentina y Holanda en 1999 cuando Marcelo Bielsa lo reemplazó a los 30 minutos de haber ingresado y fue muy duro:

‘Siempre sale el tema de lo que me pasó en ese partido y pienso que debería haberlo mandado a la c... de su madre a Bielsa. Es más, si me lo cruzo creo que lo mando. Pero debería haberlo hecho hace veinte años, era demasiado educado en esa época’, aseguró.

Siguiendo con el asunto, confesó cómo transitó su vida después de ese evento. ‘Nunca más pude disfrutar de la Selección, quedé condicionado. Me citó para la Copa América ese mismo año y ni siquiera estaba contento con el llamado’, contó el ex volante en Tanto por Decir, de Club Octubre 947.

No lo haría

Por último, aseguró que valora lo que logró el “Loco” como entrenador, pero que no se comportaría de la misma forma:

‘Respeto la carrera de Bielsa y su condición de entrenador, ha sido un tipo adelantado en su forma de entrenar, pero no comparto su manera de actuar. Estoy condicionado cuando opino de él por lo que pasó. Sufrí mucho ese hecho e inclusive me sigue doliendo. Yo no haría eso de entrenador’, afirmó ayer el ex jugador, que pasó por Boca, Gimnasia y por varios clubes de Europa, más precisamente del fútbol italiano.