El insólito mensaje que recibió un repartidor chocado por un auto: "¿El pedido está bien?"

29/07/2019 - 08:58 País

Un hecho tan insólito como cierto ocurrió hace días en Colegiales: un hombre de 63 años que trabaja en una conocida empresa de delivery fue embestido por un auto y cuando informó el accidente a través de la app recibió una insólita respuesta.

"¿Cómo se encuentra el pedido? ¿Está en buen o mal estado para poder ser entregado?", fue el mensaje que le enviaron desde su propia compañía.

Ernesto Floridia se dirigía a entregar una pizza, cuando sufrió un accidente que lo retrasó. Desde el piso, informó a sus compañeros que lo único que quisieron saber era si el producto se podía entregar o no.

"No lo sé, no me puedo levantar", respondió, mientras luego le repitieron la pregunta sobre si la pizza servía o no. Ernesto fue trasladado al hospital Tornú, con diversos golpes leves y a las pocas horas fue dado de alto.

El hecho fue denunciado en las redes sociales por la periodista Yanina Otero, quien compartió la imagen del chat de Ernesto con sus compañeros, mostrando su indignación.

"Hace un rato socorrí a un repartidor de pizza que lo atropelló un auto. Mientras yo llamaba al Same, el hombre -tirado en el piso y sangrando- avisaba a la app que había tenido un accidente. Lo único que les importaba a ellos era el estado de la pizza. Perverso es poco", escribió en su cuenta de Twitter.

En diálogo con Télam, Floridia dijo que "el problema no es la empresa, que tiene cosas para corregir, sino el empleado que me estaba pidiendo una foto cuando yo estaba en el suelo".

Por su parte, el hijo de Ernesto aclaró que su padre "está cómodo en su trabajo, lo disfruta y no lo tratan mal" y que más bien se trató de "un episodio particular".