Se agrava la situación: “Luque dice que no tiene plata para pagar los sueldos”

29/07/2019 - 20:10 Economía

Víctor Paz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago del Estero, dijo que el local de la firma ubicado en Las Termas cerró en la tarde de hoy y que los de la Capital no abrirán mañana.

“La empresa dice que no tiene plata para pagar, no ha dado ninguna esperanza que pueda conseguir dinero para pagar, lo único que espera es venderla para que sigan trabajando los empleados o bien pagar parte de la indemnización”, manifestó.

El sindicalista se refirió de esta forma a la reunión que mantuvo con el empresario Emilio Luque, a la par que señaló que “él espera vender la empresa pero no hay nada concreto ni con Comodín ni con ninguna otra empresa. Nos pedía esperar hasta el miércoles o el viernes y les pide a los empleados que esperen”.

Agregó que “en Tucumán han decidido seguir el paro, nosotros decidimos seguir el paro para informar a todo el personal, seguramente no va a abrir ninguno de los locales aquí mañana. El panorama es muy feo porque no le interesa que abran, que cierren ni que hagan paro, está muy complicado todo porque no hay forma que afloje para nada. Dice que no tiene plata y no le interesa, lo único que le interesa es ver si puede vender y que los empleados sigan trabajando”.

Puntualizó que “no quiere cerrar, lo que pide es que lo esperen e inclusive se le ha planteado de cobrar sueldo con la recaudación y dice que no, que van a ir pagando cuando tengan plata porque necesitan pagar los servicios, como diciendo que la plata que se haga la van a manejar ellos, no es que va a ser todo para pagar sueldos, no hay ninguna solución, de una forma descarada no da esperanza que esto pueda mejorar sino por lo contrario”.