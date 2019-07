Buenos Aires y Europa esperan a Solana y Lautaro

29/07/2019 - 20:31 Pura Vida

Mientras se preparan para la nueva gira que realizarán este año por Europa, Solana Fernández Fuentes y Lautaro Levato Reuter fueron invitados por el Cxuce Tango, formación artística de Buenos Aires, para participar de un encuentro internacional que se realizará el próximo lunes 12 de agosto en el porteñísimo Teatro Metropolitan Sura.

El tango no tiene edad, todos pueden bailarlo y convertirse en profesionales con trabajo y esfuerzo. Esto lo saben Solana y Lautaro, los niños santiagueños que con su particular estilo no solamente conquistaron a Marcelo Tinelli, pues en su programa se hicieron conocidos, sino también a públicos de Italia, Francia y Grecia, en donde estuvieron el año pasado.

El Cxuce Tango es una formación artística a cargo de Vanesa Villalba y Facundo Piñero, existente desde el 2013. Vanesa y Facundo se dedican al coaching de coreografías para bailarines que compiten en Buenos Aires, Rusia, Tokyo, Italia y Grecia.

¿Qué es El Cxuce Tango?

El Cxuce nace de la necesidad de mostrar todos estos trabajos en Buenos Aires, la ciudad desde la cual emana la cultura tanguera tradicional.

Vanesa y Facundo destacaron las virtudes de Lautaro y Solana: “Tenemos esta increíble pareja invitada para esta nueva edición del Cxuce”.

A través de los años, El Cxuce fue mutando para convertirse en un espectáculo de encuentro coreográfico internacional, que apunta a mostrar la excelencia y calidad del tango danza, y a conjugar a todas estas personalidades internacionales en uno de los teatros representativos de Buenos Aires, como lo es el Metropolitan Sura.

Muchas de las parejas que participan del Cxuce, ganaron campeonatos como el Europeo de Tango, o el certamen Ruso o Italiano de Tango, y muchos son regularmente finalistas del Campeonato Mundial de Tango de Buenos Aires.

Actualmente, El Cxuce Tango es un espacio de colaboración y encuentro internacional y desde el 2013 cuenta con una edición en Zárate, con 5 ediciones en Buenos Aires (siendo esta la 6ª), 2 ediciones en Palermo (Italia), una en Roma (Italia) y una en Tokio. Recibió en el 2018 el apoyo de la Municipalidad de Junín, y por eso se presenta por segundo año consecutivo en la Preliminar de Tango de la ciudad homónima; también cuenta con el reconocimiento Festival y Mundial de Tango BA.

Europa y China

Este año, Solana y Lautaro tienen propuestas para volver a Europa. Están invitados nuevamente a Roma y Grecia, en donde el año pasado tuvieron un gran recibimiento, pero también están invitados a China para participar de un festival de niños que bailan tangos.

Además, fueron convocados desde Turquía y México “porque vieron los videos que subimos a nuestra página y se desarman por llevarlos. Así que tenemos las puertas abiertas para el año que viene”, tal como lo destacó Vanesa, mamá de Lautaro.

Cuando Solana y Lautaro salieron campeones del mundo en Colombia, ella tenía 9 y él 12. A partir de entonces su carrera se proyectó a nivel internacional. Hoy, Lautaro con sus 13 y Solana con sus 11 años, se preparan para recorrer, desde octubre próximo, gran parte de Europa.