El entorno del marido de Vicky Xipolitakis apuntó contra la mediática

Hace un par de años, Vicky Xipolitakis había elegido precisamente el programa de Susana Giménez para presentar a su flamante novio, el financista Javier Naselli, con quien se casó y tiempo después se convirtieron en padres de Salvador, quien tiene apenas 7 meses de vida.

Ahora bien, la última visita de la mediática al programa de la diva no tuvo el mismo motivo feliz. Al contrario, esta vez Vicky reiteró las denuncias por violencia de género contra su esposo y despertó una fuerte respuesta por parte del entorno de Naselli, los que sembraron la duda de que “la víctima” sea en realidad “la victimaria”.

“Me dijo que iba a cambiar, es muy impulsivo, muy agresivo, siempre fui denigrada. Se pone muy intenso en las peleas. Muchas las dejé pasar, pero ya no puedo pensar más egoístamente porque tengo un hijo. Pasaron muchas cosas, fue violento con mi bebé y conmigo en ocasiones innecesarias. Estaba sometida”, contó Xipolitakis en el living de Susana.

Frente a esos dichos, Tomás Dente, el panelista de “Nosotros a la mañana” se comunicó a través de WhatsApp con el financista y desde ese teléfono respondió un allegado a Naselli: “No soy Javier, él tiene un bozal mediático por su contrato con el banco donde trabaja”, explicó. Y agregó: “Javier no sabe lo que dijo Vicky porque no vio el programa. Javier nunca hablará mal de la madre de su hijo, y jamás la tocó, porque algún día su hijito leería lo que el padre dijo de la madre y quiere evitarle eso al bebé”.

Apuntaron contra Vicky

Por otra parte, el vocero del marido de Vicky apuntó contra la mediática: “Vicky vive excediendo cada límite existente, llena de exabruptos y demás. No le importa exponer al hijo, o calumniar en público y TV nacional al papá de Salvi, en presencia del nene. Se elige antes que al hijo para sustentar cantidades de anécdotas inventadas, y toda la irrealidad en la que vive”.

Desde ese mismo celular de Javier Naselli, reflexionaron sobre Xipolitakis: “Él va a refutar con pruebas en el momento debido todas y cada una de las acusaciones. Las dos hermanas hablan, es gratis, más cuando les pagan o les dan presencia para hablar en TV. No vaya a ser que al final, cuando salten todas las pruebas, la víctima haya sido la victimaria”.

Enterada de esos whatsapp, Victoria Xipolitakis no tardó en contestar, a través del portal Ciudad.com. “¿Más pruebas de que nos dejó en la calle? ¿Qué va a decir si siempre dio vuelta todo? Es un psicópata. Yo tengo también pruebas y la de la puerta hasta la Policía la vio. Por suerte, eso no lo puede dar vuelta”, dijo enojada por los mensajes enviados desde el teléfono de Naselli.

Antes había remarcado: “Para todo me usó, pero ni viene al caso. Peor es que no quiera al bebé y está todo a la vista por suerte y lo vio toda la Policía que me acompañó a la casa. Porque él da vuelta todo”.

Naselli habría viajo a los Estados Unidos después de que Vicky realizara formalmente la denuncia ante la Unidad de Violencia de Género, ubicada sobre la avenida Las Heras, adonde concurrió junto a su bebé, Salvador Uriel (7 meses), fruto de su relación con el banquero.

La exvedette ya inició los trámites de divorcio, según adelantó. “Empecé el divorcio, quiero que salga. Para mí se terminó. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Yo estoy viviendo una desilusión”, se sinceró.