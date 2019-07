“La función del artista es educar al público”

29/07/2019 - 21:05 Pura Vida

La concertista santiagueña, Mariana Quainelle, junto con su colega Gabriel Calderón, serán este 2 de agosto los protagonistas de “Viernes de Concierto”, ciclo que se desarrollará en el teatro 25 de Mayo ese día a las 20, con entrada libre y gratuita. Mariana, quien está radicada en Buenos Aires, visitó la Redacción de EL LIBERAL.

¿Cuál es el rol de una concertista al llevar en un espectáculo obras de un repertorio clásico, como es tu caso?

La función del artista es siempre educar al público y llevarle el repertorio que debería difundirse. En mi caso, soy militante del arte, militante de la música desde que tengo 7 años y me he dedicado a ese repertorio no frecuentado. Dentro de ese repertorio no frecuentado, la música latinoamericana de la que estoy por obtener la Maestría en Interpretación en la Universidad de Cuyo. Aquí descubrí a una compositora santiagueña, que es María Inés Gómez Carrillo, y en ella he centrado el trabajo de investigación.

A propósito de Inés Gómez Carrillo, ¿qué lugar tienen las mujeres compositoras en tu repertorio?

Las mujeres compositoras ocupan un lugar importante en mi repertorio, cosa que a veces ni siquiera figuraba en los libros de historia. Entonces, dentro de esta primera parte de lo que yo voy a interpretar en el concierto de este viernes 2 de agosto, en el teatro 25 de Mayo, hago temas de un compositor europeo, Ludwig van Beethoven. Luego hago de una compositora europea, Clara Wieck Schumann. Después, hago un compositor latinoamericano, el brasileño Camargo Guarnieri y concluyo con Sol de mi tierra, de Inés Gómez Carrillo. O sea, 50% y 50%, la música europea y el cupo femenino.

¿Qué encontraste, al hacer tu investigación, en la obra de Inés Gómez Carrillo?

Inés, como Clara Shumann, ha sido, básicamente, intérprete, pianista. Curiosamente, han nacido con 101 años de diferencia. Schumann nació en 1819 y María Inés en 1918. Las dos han vivido de la interpretación. Entonces, la creación en una mujer es muy complicada porque es una actividad que requiere muchísima concentración y es lo que ellas no tenían. En el caso de Inés, solamente lo hizo en su primera etapa de estudios. Después, ya era tal la cantidad de conciertos en el exterior que no se pudo dedicar. Entonces, la creación no ha sido la veta que ella ha desarrollado. A la obra que interpreto de Inés la encontré yo en su biblioteca. De hecho, yo he estudiado sobre un manuscrito de Inés. Esa obra no está editada, no tiene fecha de composición, carece de indicaciones.

¿Cómo ves el trabajo de reivindicación que se hace ahora de mujeres que dedicaron su vida al arte, como Clara Schumann?

Me parece que por fin se ha hecho Justicia. Lo que no hice yo fue quizás sacar una bandera y dedicarme por entero a la obra de Clara Schumann. Cuando yo rindo mi Licenciatura en la Universidad de Córdoba, pedí ocho meses antes un permiso especial en la Universidad para hacer un programa íntegro de mujeres. En ese momento no me fue permitido, pero tras una evaluación me dijeron que podía incluir algunas. Entonces, la mía ha sido la primera tesis en donde incluí los once estudios de Fanny Hensel o Fanny Cecilie Mendelssohn, hermana de Félix Mendelssohn; una sonatina de Graciela Bachevi y una tocata de la compositora argentina Alicia Terzian. Y, a partir de 1996, estudié toda la obra de Schumann.

¿Desde cuándo hicieron ruido las mujeres en tu vida?

Yo le agradezco a mi profesora de Literatura del Bachillerato Humanista, la señora Amalia de Miranda, que decidió inculcarnos la Literatura Latinoamericana de las mujeres escritoras, entre ellas vimos a Alfonsina Storni, Sor Juana Inés de la Cruz y Juana de Ibarbourou. En ese momento fue cuando dije “ah, las mujeres también escriben”. Y en mi familia había una escritora, Clementina Rosa Quenel, la más olvidada, que ahora, gracias a estos estudios feministas, la están rescatando en la Universidad de Villa María. La están reeditando y estoy difundiendo su obra. Las mujeres necesitamos ser vistas, oídas, apreciadas, leídas. Si uno no programa en los conciertos la música de las mujeres queda desapercibida. Es muy importante que se difunda la música de las mujeres.

Así como Daniel Barenboim y Martha Argerich proponen, a través de su arte, la paz y la tolerancia en el mundo, ¿cuál es tu propuesta?

Que esto se popularice y llevarlo a lugares en donde no tendría cabida. Es una pena que a este arte solo lo disfrute la elite. Yo creo que todos debemos conocerlo. Y conocerlo es parte de empezar a frecuentarlo y de que a uno le pueda gustar. Enseño la música en todos los niveles, desde el Jardín de Infantes hasta el Terciario y en escuelas públicas. A esos chicos difícilmente los lleven al teatro porque cada vez es más difícil acceder a las entradas, pero hay ciclos gratuitos que no se conocen. Hay que alentarlos a que escuchen, que vayan a los conciertos, que no tengan miedo, que sea patrimonio de todos.