Un cáncer hizo de Morte otra persona

29/07/2019 - 22:28 Pura Vida

El personaje al que le da vida en la serie “La Casa de Papel”, hizo contactar a Álvaro Morte con el más descomunal éxito. Sin embargo, el actor español aseguró que prefiere una vida “sencillita” para él y su familia.

Está casado con la estilista Blanca Clemente, que reniega de los flashes de la prensa tanto como lo hace su marido; y juntos son padres de los mellizos, Julieta y León, a quienes “El Profesor” se encarga de llevar al colegio, y no solo eso sino que también participa del chat de padres del WhatsApp, donde coincide con el cantante Ismael Serrano, de quien se hizo amigo, y con quien comparte la simplicidad de la vida.

Sin embargo, la vida de Álvaro no siempre ha sido tranquila, y no únicamente por los flashes y los fanáticos, sino que en el medio tuvo que hacerle frente al diagnóstico de un cáncer en el muslo izquierdo. En aquel entonces el actor creía que le iban a quedar apenas unos meses a sus 30 y pico de años.

Pero el impacto de las palabras del médico duraron lo que tarda en esfumarse la conmoción de un baldazo de agua helada. De inmediato lo envolvió la calma. Y Álvaro supo -o así lo quiso comprender- que lo pasajero no sería su vida, sino el cáncer, según lo reflejó Teleshow. Y que no haría cuestionamiento alguno, evitándole preguntarle a Dios, al Universo, al destino, a quien fuera, el clásico por qué él.

Por el contrario, se alentaba a salir de esa situación, caminando. El tratamiento clínico -aquel que lo dejaba tan cansado y la fe -en sí mismo- le permitieron superar un “proceso duro”, como lo define con simpleza, del que emergió siendo otro: Monte perdió para siempre el miedo. Y ganó una idea clara de cómo quería seguir de allí en más: quien crea que “sonreír cada mañana” es un cliché, quizás no sea más que un afortunado que no se topó con una situación semejante. Porque en ese proceso aprendió, a no resignar jamás el buen humor.