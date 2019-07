¿A color o en blanco y negro? La nueva ilusión óptica que es furor en las redes

29/07/2019 - 23:04 Mundo Web

Una nueva ilusión óptica es furor en las redes sociales, donde aquellos que la miran no pueden saber si esta se trata de una foto en blanco y negro o a color.

La imagen publicada en Twitter muestra a un grupo de colegialas con camisetas aparentemente de colores y posando sonrientes junto a una tortuga. Sin embargo, si se mira más de cerca, se puede ver que se trata de una foto en blanco y negro cubierta de una cuadrícula con tonos azules, rojos, verdes y amarillos.

De acuerdo a la persona que publicó la imagen,los cuadros de colores de la imagen inclinan al cerebro a "predecir la realidad de la foto".

La imagen fue tomada originalmente por el fotógrafo Chuwa (Francis), pero luego fue manipulada con un programa de edición. La publicación ya ha sido retuiteada más de 15.000 veces y supera los 34.000 'me gusta'.

This is a black and white photograph. Only the lines have colour.



What you “see” is what your predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw