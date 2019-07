Las botas de piel humana que causan conmoción en las redes

29/07/2019 - 23:25 Mundo Web

Unas botas de “piel” humana causaron conmoción en las redes sociales, ya que por su aspecto macabro generaron controversia entre los usuarios.

Aunque se podría decir que son de piel, no son unas botas al uso, y por ello han llamado tanto la atención. El usuario 41 Strange ha compartido este calzado que ha generado repulsión, sorpresa y admiración a partes iguales.

Las botas simulan la piel humana y todo, desde los dedos hasta el tacón, pasando por unos pequeños cuernos que salen de las pantorrillas, parece estar hecho con la dermis de una persona.

Thigh-high boots designed to look like human flesh #nightmarefuel pic.twitter.com/mPLeupaJtq