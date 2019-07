Murió Chaser, el perro "más inteligente del mundo"

29/07/2019 - 23:48 Mundo Web

El perro "más inteligente del mundo" murió a los 15 años por causas naturales. El can, un border collie conocido como Chaser, pertenecía al psicólogo estadounidense John Pilley, quien le enseñó 1.022 sustantivos lo que le permitió conseguir el título a nivel mundial.

Pilley le mostraba distintos juguetes y elementos y repetía varias veces su nombre, lo escondía y le pedía que lo encontrara. Lo que le permitió al animal comprender complejas oraciones con un complemento proporcional, un verbo y un objeto directo.

Pilley falleció en 2018 a los 89 años; y desde ese momento, Chaser quedó a cargo de su esposa y una de sus hijas en Spartanburg, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Una de las parientes del psicólogo explicó a The New York Times que la salud del animal había empeorado en las últimas semanas y que falleció por causas naturales. Proteccionistas financiarán una estatua de bronce en su homenaje y la instalarán en Spartanburg, el pueblo estadounidense de Carolina del Sur donde la mascota pasó el último tiempo.

