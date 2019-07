Pratto palpitó el duelo: “En esa cancha siempre tuve la suerte de convertir”

30/07/2019 - 00:36 Mundo River

El delantero Lucas Pratto será uno de los atacantes de River esta noche ante Cruzeiro de Brasil y en la previa recordó que cuando jugaba para Atlético Mineiro tuvo la suerte de marcar goles en el estadio Mineirao.

“En esa cancha siempre he tenido la suerte de convertir goles. Después me ha tocado ganar, empatar y perder, como todos. Jugamos demasiados partidos en contra así que siempre te toca la diversidad de resultados. Y la ciudad me trae recuerdos lindos, tengo muchos amigos. Fueron dos años muy lindos que pasé en un club al que le tengo mucho cariño, al que le estoy muy agradecido, porque me ayudaron mucho en lo deportivo y sobre todo en mi crecimiento profesional”, contó el “Oso”, muy local, en Belo Horizonte.

Y agregó, con una sonrisa: “Esperemos que Atlético esté de nuestro lado, ja”.