De Rossi: “Este es un ambiente que da estímulos y es lo que necesito”

30/07/2019 - 00:40 Mundo Boca

El mediocampista italiano Daniele De Rossi, flamante incorporación de Boca Juniors, fue presentado ayer en la entidad de la Ribera y aseguró que quiere ser ‘parte de esto y sentirlo dentro de la cancha, como lo pensaba antes de mi llegada’.

‘Nicolás (por Burdisso, el Director Deportivo del ‘xeneize’) me contó muchas cosas de Boca, lo que significa formar parte y ser parte de este espectáculo, pero quiero sentirlo dentro de la cancha, tal como lo pensaba antes de mi llegada’, indicó De Rossi durante su presentación en el Salón Juan de Dios Filiberto, en la Bombonera.

Sentado junto al presidente de Boca, Daniel Angelici, encargado de darle la bienvenida, De Rossi, ante una cantidad impensada de periodistas de todo el mundo, varios llegados desde su Italia natal, añadió que se encontró ‘con un club serio, mucho más de lo que me imaginaba. Estoy contento de haber llegado acá’.

‘Es algo increíble el recibimiento que tuve cuando llegué el jueves a las 6 de la mañana a Argentina. Algo impensado, pero llego porque prevaleció las ganas de jugar al fútbol’, indicó el ex campeón del Mundo con el seleccionado de Italia en Alemania 2006.

El ex capitán de la Roma, único equipo en el que jugó hasta su llegada a Boca, se refirió a la insistencia de Nicolás Burdisso (fue compañero de De Rossi en el club de la capital italiana) de traerlo y explicó: “No sé cuando me hizo la primera propuesta. Tenía cierta intención de traerme para acá y me convenció. Es un hombre honesto, la garantía más grande es él, por éso no dudé en aceptar la propuesta”.

“Nunca hablé del tema hasta que llegó la propuesta, salían noticias que no eran ciertas, no tengo perfil social activo para eso. Lo mejor es no hablar”, puntualizó con cautela De Rossi, nacido en Roma el 24 de julio de 1983.

Seguidamente, el volante se refirió al nivel del fútbol local: “Pienso que por lo que he visto hasta acá, Argentina es un lugar adecuado, bueno para actuar. Lo que quiero es jugar al fútbol. En un ambiente que me da estímulos. Que es lo que necesito”.

“Yo me entrené duro todos los meses que no jugué. Voy a necesitar una semana o diez días para actuar, eso lo determinará el DT”.