“Penka” Aguirre, ante otro desafío internacional

30/07/2019 - 01:27 Deportivo

Nicolás “Penka” Aguirre estará ante otro desafío en su carrera deportiva, pero esta vez en el plano internacional.

El base armador santiagueño vestirá la camiseta de San Lorenzo en el NBA G-League, que se disputará en Montevideo, en septiembre próximo.

“Penka”, que se convirtió en el primer jugador en ganar cinco títulos consecutivos de Liga Nacional, empezó a palpitar esa competencia, tras confirmarse ayer el calendario.

El equipo azulgrana, que será dirigido por el DT Facundo Müller (reemplaza a Gonzalo García), se enfrentará al Bayern Munich de Alemania (jueves 19) y Flamengo de Brasil (viernes 20), los dos desde las 18.30, en sendos compromisos de la zona A de la competencia.

El grupo B

En tanto, el grupo B del hexagonal estará compuesto por el conjunto norteamericano de la G-League (el certamen promocional en el que intervienen las distintas franquicias de la NBA), el seleccionado de Uruguay y Capitanes de México.

El torneo, que tendrá como sede el estadio Antel Arena, con capacidad para 13 mil espectadores, empezará el miércoles 18 con los partidos Bayern Munich vs. Flamengo (que tiene en sus filas al base juninense Franco Balbi, ex Ferro) y combinado de G-League vs. Capitanes de México.

San Lorenzo, en busca del pentacampeonato de LNB, ya contrató para la próxima temporada al escolta Luciano González y al ala pivote Facundo Piñero (ambos ex Instituto de Córdoba), además del interno Agustín Caffaro (Libertad de Sunchales).

El torneo le servirá a San Lorenzo para empezar a construir un equipo, que será el gran desafío que tendrá el entrenador Facundo Müller.

Nicolás Aguirre será una pieza fundamental en el equipo, en virtud de su experiencia y de su calidad indiscutida, que lo han convertido en uno de los mejores bases del país.