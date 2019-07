FÚNEBRES | 30 de julio de 2019

30/07/2019 - 01:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

Clámades Américo Maldonado

Juana Yolanda Santillán

Rubén Horacio González

Carlos Marcelo Chedid

Ricardo Antonio Zurita

José Carlos Alberto Sosa

Félix José Juárez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABUD, CARLOS MARCOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Dr. José Félix Olivares y familia, César Frías y flia. participan con dolor el fallecimiento del gran amigo.

ABUD, CARLOS MARCOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Mi querido compañero, amigo, hermano del alma, siempre estarás presente entre nosotros. Tiro mil besos al cielo, nunca te olvidaremos. María Ester Machulsky, su esposo Quini Peréa, sus hijos Rocío y Gonzalo Perea Machulsky participan con dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo consuelo para su familia.

ABUD, CARLOS MARCOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Con gran dolor despido al amigo, excelente compañero, generoso y noble. Te voy a extrañar, querido Carlitos. Un abrazo al cielo María Emma Caballero y familia.

ÁLVAREZ, RENÉ ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/19|. Silvana Passeri, Natividad Nassif, Maria Luisa Araujo, acompañan con mucho dolor y afecto a su querida esposa Esther y sus hijos en este dificil momento. Elevan plegarias en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su madre Cira Angélica Costas de Chedid y sus nietos Eugenia Maria y Martín Chedid, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su madre Cira Angélica Costas de Chedid y sus hijos Walter Chedid y flia, Luis Alberto Chedid y flia, y su hijo del corazón Eduardo Barnetche, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su madre: Chichi, sus hijos: Eugenia y Martín, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su hermano Walter Chedid, su esposa María Isabel Raed, sus hijos Walter y Virginia Maria, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su hermano Luis Alberto Chedid, su esposa Carina Don y su hijo Valentino Chedid participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Sus primos Maria Claudia y Ciro Cesar Costas Yocca, acompañan a su tia Chichi y sus primos Luis Alberto y Walter en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su tía Margarita Zaín Fernandez de Urueña, junto a sus hijas María Pía y María Angelica Urueña y nietos, participan consternados el inesperado fallecimiento de Marcelo. Todo nuestro cariño a su madre, hijos y hermanos en estos difíciles momentos.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Federico Augusto Withaus, Florencia Sal y sus hijos Federico, Lucila y Victoria, participan su fallecimiento y acompañan a Martín en este doloroso momento.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Los amigos del Grupo Interdisciplinario Árabe- Argentino AL WATAN de su tia Lic. Adela Chedid y flia, expresan sus condolencias y piden oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su amigo Fernando Perea, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. José Alegre, Cecilia Morales y su hijo José Ignacio, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Hector Alberto y flia, participa con dolor su fallecimiento.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Ramiro Chedid participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Fernanda Chedid y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Pablo Chedid y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Siempre estarás en mi corazón. Tutty Chedid, participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Adela, José y Tutty Chedid, sus tias y primas te damos el adios con profundo dolor.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del Papá de nuestra prima Eugenia; Amira Kermes Tauil y Guillermina Sánchez Kermes, ruegan oraciones en su querida memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de mi sobrina Eugenia; Clelia Tauil Ruega oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Edy López y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y hermano en esta circunstancia. Elevan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Amira Tauil Abdala, María José Kermes Tauil participan con dolor el fallecimiento del papá de su prima Eugenia. Elevan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Eduardo Barnetche participa con dolor el fallecimiento de su hermano del corazón y ruega oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Marcia, Claudia y Sandra Zemán, acompañan con mucho cariño a su querida amiga Eugenia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Querido amigo, que dolor nos causó tu inesperada partida. Quedarán por siempre en nuestros corazones los hermosos momentos compartidos. Tus amigos que nunca te olvidarán: Fredy Alberto y Olga Hoyos de Alberto.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. José Luis Jensen y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Carlos, Nancy y Carla Antonella Cesca despiden con mucha tristeza a su amigo Marce.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Atilio, Richard, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Elvira Judith Demasi, sus hijas Mercedes Raed, Carlota y Daniel Giannoni, María Isabel y Walter Chedid, Marcela y Ricardo Collado y sus respectivas familias acompañan a su querida madre y hermanos en este momento de gran dolor y ofrecen oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Marta Chamas de Llapur y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento inesperado de su ahijado Marcelo y piden que brille para él la Luz que no tiene fin.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Arq. Argentino Cambrini y su esposa María Cecilia Llapur participan con profundo dolor el inesperado fallecimiento del amigo Marcelo y ruegan por su paz eterna.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Las amigas de los jueves: Tere, Miryam, Marita, Maria Marta, Mónica, Isabel, Daniel, Fabiola, Carolina, Tuky y Silvina, acompañan a su prima Marta Chedid en este momento de gran dolor.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Hilton Lo Bruno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Su tia Teresa Abal Zain de Bertrand, sus hijos Maria Teresa, Luis Carlo, Francisco José Bertrand Abal y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Dr. Bernardo Villegas, Maria Claudia Azar y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Eugenita y Martin y demás familiares en este momento de dolor. elevsan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Contador Hector Chequer, su esposa Maria Cecilia Barquin, sus hijos Hector y Maria Cecilia, participan su fallecimiento y acompañan a Eugenita y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Adriana Tauil y Enrique Llapur participan su fallecimiento y acompañan a su hija Eugenia en este momento de dolor.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Luis Panario, Geraldine Tauil, sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Eugenia y Martín. Se ruega oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Elena Tauil, Josefina Taboada y Héctor Villanueva, Victoria Taboada y Nicolás Fanlo participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Eugenia y Martín. Se ruega oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Mario Ayuch y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Sus amigas Carmen Rosa, Maria Eugenia y Ana Maria Poidomani, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Sus hijos: Luis y Silvia, nietas y bisnietos, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su hija Mónica y Dardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Sus hijos Luis y Gabriela y Alejandra. , participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su hija Silvia Gonzalez y José y Denise Guarddo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su hermano Eduardo J. Maidana, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su consuegro Delfín Guardo y sus hijos Nancy, Alejandra, Ariel y Mariana, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Elina Sansierra, su hija Lara Rodríguez, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Silvia y Daiana, participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a sus amigos Silvia, José y Denisse. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Las preceptoras de la Modalidad Semipresencial del Colegio Nocturno Nicolas Avellaneda participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la Profesora Silvia y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Maidana Juan Manuel y flia., parrticipan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Juan Bravo, Anahí Matos y Jazmin Bravo y Araceli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Oscar Gauna, Gastón y Raquel Díaz acompañan a su hija Silvia y flia. en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Ive P. M. de Miguel, Gabriela y Luis, Gabriel y Maria del Carmen, Soledad y Augusto y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Directores, Docentes y Técnicos del Departamente Accademico de Mecanica ( U N S E ), participan con gran pessar su fallecimiento y acompañan a su hijo Luis en este dificil momento.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Ramón Álvarez, Gladys Maidana y sus hijos Pablo, Facundo. Matias y Ezequiel y sus respectivas flias. acompañamos a sus hijos y nietos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Alejandro R. Ferreiro, Elena B. Duran y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a Luis y familia en este dificil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Despues de varias lunas hoy te reencuentras con el amor de tu vida y tu primer hiho, Hoy ellos re reciben y abrazan, mientras nosotros lloramos tu partida. Hasta nuestro proximo encuentro. Te amamos. tus hijos Luis y Gaby, Silvia y José y Monica. nietos Lucia, Rocio y Alejandro, Sofia y Mauro, Belen, Alejandra y Denise, bisnietos Lucca, Agustin y Matias, participan con profundo dolor su fallecimieento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el Vicedecano Dr. Carlos R. Juárez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Profesor Luis González de la Facultad arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del padre del Profesor Luis González de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías de la Casa de Altos estudios arriba mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Nelida S. de Maidana, sus hijos y demás familiarers, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Eduardo, Imelda y Morocha. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, RUBÉN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Gabriel Miguel, su esposa Maria del Carmen, sus hijos Victoria, Mia y Nicolás, participan con sincero dolor el fallecimiento del papá de Luis. Ruegan que el Altisimo lo reciba en su morada.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Luis José Vella, su hijo Luis Edmundo Vella y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Marta Otero de Ochoa, sus hijos Elena, Judith, Cecilia, Horacio y flias, lamentan profundamente el fallecimiento de Mae. Acompañan a su familia con cariño en estos dolorosos momentos. Que descanse en paz.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dolorosos momentos.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Chichí Agüero y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Felix Augusto Gramajo y familia, Miguel Angel Gramajo y familia, participan con dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados el dia 26/7/19.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Sebastián Rímini y familia participan con dolor su fallecimiento.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Ana Maria Cardenas Argibay, participa el fallecimiento de Mae y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Marilí Pinto y su hijo Juan Pablo Navelino Pinto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Jorge D'Amico, su esposa Malena Pinto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa Maria Ines Sanchez Abal y familia, acompañan a hijos y hermanos en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Santiago Olmedo, Maria Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos y respectivas familias, participan el fallecimiento de la querida Amiga y acompañan con mucho cariño a sus hijos y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE NAVELINO, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Sus hijos Nancy, Daniel, Gaston y Jorgelina, hijos pol. y nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. de Zanjon. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) Org. Amparo S.R.L. - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Doy gracias a Dios por haberme permitido compartir tiempo con vos...Hoy ya descansas en paz y ya estas en un lugar donde no existe el sufrimiento..Descanza en Paz. Su hija Nancy tus nietos Gaby,Andrea,Gaston y sus respectivas familias

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Su hijo Gastón, sus nietos Gabi, Enzo, Mili, Anto y Tomi y nietas políticas Ceci y Euge participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su hermano Carlos, cuñada Dominga Carrera y sobrinos Gustavo y Carlitos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio de El Zanjon.

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su cuñada Yolanda Gomez y sus sobrinos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementero de El Zanjon.

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Amigos de su hijo Daniel: Machingo, Dani, Angelo Barrionuevo, Luis Robles, Juan Seade, Gareca, Pichón Gomez, Miguel Marquesano, Cara Díaz, Fredy, Gastón, Franco Acosta, Penca Acosta, Juanca Costilla, Turco Elias, Gustavo, Emiliano y Gustavo Gonzalez

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Américo ya no estarás para cargarme de tu River querido, pero dejaste unos ejemplo de hijos como lo son Dany, Gastón, Jorgelina y Nancy. Su amigo Fernando Cáceres y sus hermanos Peri y Cuni Cáceres; sus sobrinas Natalia y Lucía con sus respectivas flias.; Domingo Abdulajad; Erasmo Lescano, Pichi Farías Morales y Mago Hernández participan y acompañan en el dolor a toda esta gran familia Maldonado y ruegan una oración en su querida memoria.

MALDONADO, CLAMADES AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Pedro Segundo Rojas Cuozzo, sus hijos, Carlos Alberto y Jorge Humberto, con gran pesar, participan el fallecimiento de la caracterizada vecina de Av. Roca y Mendoza, distinguida por sus prendas espirituales que enaltecian su persona. Ruegan oraciones por su querida memoria.

NAVARRO, LILIA DEL VALLE ( Lili) (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/19|. Tus compañeros de Dirección Gral. de Personal participan tu fallecimiento. Te recordaremos con mucho amor y siempre dispuesta para ayudar a los demás.

SANTILLÁN, JUANA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Sus hijos, Manuel, Elba, Nanci y Adriana Caro, h pol, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA PIEDAD, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SILVA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. Denise, Silvia y José Guardo participan el fallecimiento del padre de sus amigos Facundo y Martín, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculado Cr. Martín Gervasio Silva. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

SILVA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Martín Gervasio Silva. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

SILVA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su Colega Cr. Martín Gervasio Silva. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Sus primos Margarita, Rodolfo, Matilde O'Mill y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oració en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Juan Felipe Ramos Taboada, Inés María Amoedo, Juan Manuel y Federico, Carlos Ramos Taboada, Susana Carol, Antonieta y Pablo, María y Gonzalo; Aurora Ramos Taboada, Victoria y Benja participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima, elevando oraciones en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Silvia, Quique y Ana María Curro participan con gran tristeza la partida de Laurita y abrazan a sus hermanos, Marisa y Jorgito en este momento de dolor.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Isabel Josefina Santillan Borges, Rafael Bonacina junto a sus hijos Mariana Constanza, Josefina Rafael y sus respectivas flias, participan con mucho dolor el fallecimiento de su amiga Laura, acompañando a su marido Luis, sus hijos, sus hermanos, con afecto y oracion. Que descanses en paz querida amiga.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Sus primos Felipe Alegre Viaña y Matilde O' Mill, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ, GOLLETTI, MARIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Jose Alegre, Cecilia Morales y su hijo José Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Laura y elevan oraciones en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Felicitas Martilotti, Norberto Scaraffía, sus hijas Felicitas y Rocío participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su íntima amiga Marisa. Ruegan oraciones por su alma y la pronta resignación de sus familiares.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Marcelo, María Cecilia y Pablo Moggio, despiden con profundo dolor a su prima hermana Laura y acompañan a su esposo, hijos y hermanos con el deseo de una pronta resignación. Rogamos a nuestro Señor por su eterno descanso.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ, GOLLETTI, MARIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray sus hijos, Lucrecia, Amalia, Cecilia, Alejandra y Hugo Echegaray y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a su esposo, hijos, hermanos y demás familiares con todo afecto en estos tristes momentos.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ, GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Lucrecia Echegaray Uriondo sus hijos Marcelo, José y Ely y Facundo, Carol Echegaray y su nieto Julian Carol participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida laura y abrazan a su familia en estos momentos de pesar.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Las amigas de su hermana Marisa: Marta Sánchez, Felicitas Martilotti, Marta Binotti, Marta Larguía, Clarita Hourcastagne, Gorda Cerro, Tati Costas, Esther Correa, Tachi Neirot, Coqui Villanueva, Mirta Neme y Marilí Isorni participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. y resignación para su familia.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Cordoba el 28/7/19|. Marilin Isorni de Saber, Graciela Ruiz, Maria Luisa Araujo, Graciela Saber, Natividad Nassif, Silvana Passeri, Ramón Dia, acompañan en estos momentos de tristeza a sus hermanos Marisa y Jorge Luis y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Rosita Pernigotti y Justo C. Molina Areal participan con profundo dolor el fallecimiento de Laurita y ruegan oraciones en su querida memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Beatriz Pernigotti de Gasparini participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Ramón Alvarez, Gladys Maidana y flia., acompañan con afecto a Marisa y Jorge en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Gloria, Ana Maria, Patricia y Alicia Cardenas Argibay, participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Marisa y Jorge Luis en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Marisa, Jorge y toda su familia.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Luis Eduardo Lescano y familia acompañan a Marisa, Jorge y toda su familia en este momento de dolor.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marisa, Jorge Luis y familias en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Marta Chamas de Llapur, sus hijos Graciela, Cecilia, Argentino Cambrini y sus nietos participan con gran dolor su fallecimiento y elevan una plegaria en su memoria.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 28/7/19|. Beba Fiorini de Campitelli y familia participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, JOSÉ CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su esposa Zaida Ibáñez sus hijos Tamara, Celeste, Lucia, Sosa sus hijos políticos Cristian , Maximiliano su nieta Justina Tais y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio el descanso SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 S/V TEL 421978.

ZURITA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su esposa Myrian Bravo sus hijos Andrés, Julio, Mateo, Facundo, Zurita sus hnos. políticos sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio parque de la paz COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ZURITA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Jose y David Butiler, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Ing. José Félix Alfano, participa el fallecimiento de su compañero de trabajo Ricardo. Ruega oraciones en su memoria.

EBERLÉ, MARTA AZUCENA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su prima Edy Scrimini de Torressi, sus hijos: Ricardo y Liliana y familias participan con mucho dolor. Su fallecimiento y piden que la paz y el consuelo de Dios de fortaleza a su querida familia. Elevan oraciones.

JUÁREZ, FÉLIX JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Su esposa Gladys del Valle Luna, hijos Ariel, Liz, José, nieto Geremias, h. pol. y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en la provincia de Córdoba. Servicio Caruso- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LLERENA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Olga Peralta de Ibáñez, Norma de Anriquez, Rosa de Cerioni y su s respectivas familias participan el fallecimiento del esposo de nuestra querida y apreciada vecina Anita y acompañan por tan irreparable pérdida a todos sus fliares. Que el espíritu de Don Roberto descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

ROBLES, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Alicia Ida Fernández de Polido y sus hijos Rossana, Silvana, Fredy y Juan José acompañan a sus hijos y hermanos Mercedes y Mario, en el dolor de la pérdida. para el amigo, el mejor de los recuerdos y oraciones por su descanso en paz.

SANTILLÁN, CARLO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario de Chaupi Pozo, Dpto. Banda, acompaña al Prof. Carlos Santillán ante la irreparable pérdida de su padre. Eleva oraciones en su memoria.

SANTILLÁN DE GALLARDO, ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. "Jesús recíbela en tu gloria y brille para ella la luz que no tiene fin". Docentes y Jubilados de los Jardines de Infantes Municipales de la ciudad de La Banda, participan el fallecimiento de la Sra. madre de su colega y amiga Cristina Gallardo y que sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Misericordia. Ruegan oración en su memoria.

JUÁREZ, MERCEDES MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. "Querida amiga, hermana que pronto nos dejaste, te extrañare mucho que Dios te tenga en un lugar especial por toda tu dedicación, empeño y responsabilidad. Que brille para ella la luz que no tiene fin ". Adriana Kreiam y familia participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

VÉLEZ, JORGE (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad, sencillez, humildad y la dulzura de tu sonrisa". Tu cuñada hermanos primos sobrinos y sobrinos políticos invitan a la misa que se realizara hoy en Santo Domingo Departamento Loreto.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARDOZO DE MARTÍNEZ, NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/08|. Mamita; es imposible no estar triste... hoy a once años de tu ausencia, duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreir, te extrañamos, te amamos y siempre vas a estar entre nosotros. Tus hijas Rosy, Any y Sandra y tu amado esposo Ñiño que siempre te exraña, por este motivo oficiaremos una misa rogando por tu eterno descanso en la Iglesia Santo Cristo hoy a las 20 hs.

LAMI, CLAUDIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/14|. Te fuiste a un lugar mejor, donde no existe maldad ni dolor y eso nos consuela... vivimos recordándote en cada momento de nuestras vidas, tu voz, tu sonrisa está presente en cada uno de los que te amamos. Gracias por tanto amor que dejaste, te extrañamos tanto como el primer día de tu partida. Vivirás por siempre en nuestros corazones. Al cumplirse 5 años de su partida le pedimos a Dios por el descanso eterno de su alma. Sus padres Luis y Graciela, sus hermanos Laura y Lucía, sus hijas Luisana y Martina y sus sobrinos Bautista, Andrés y Tronki invitan a la misa realizarse hoy a las 20 hs. iglesia San Francisco

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Tu hombría de bien, tu ejemplo de vida y tu entrega incondicional, son nuestro mayor orgullo. Te amamos y te extrañamos. Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la parroquia Virgen del Valle del Bº H. Hondo, al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LUNA, ÁANGEL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/01|. "Se siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor". Papi: Han pasado muchos años de tu partida y nosotros tenemos la certeza de que el Señor te recibió y tu cubrió con su amor infinito. Acá quedaron, tus enseñanzas, tu ejemplo, tu amor que construiste junto a nuestra madre, que disfrutamos ahora. Hoy te recordamos y pedimos a Dios Nuestro Señor, que siempre estés a su lado y desde allí contemples esta hermosa familia que eternamente te recuerda y comparte contigo cada momento de la vida. Te amamos. Su esposa Elsa, sus hijos Alberto, Chabela, Myriam y Walter, hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada.

NAZAR DE ABDALA, FIDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/14|. Sus hijos Chiqui, Negrita, Beba, Julio, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria, se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº S. Peña, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. Se ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

SÁNDEZ, ERCILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Te recordamos y se nos llena el alma de gozo por todo lo que nos diste mientras estuviste con nosotros... Permanecerás por siempre en nuestros corazones. Tus hijos, hijos políticos y nietos invitan a participar de la misa en la parroquia Santa Rita a las 20 hs. con motivo de cumplir nueve días de su fallecimiento.

SOPLAN DE PAZ, IRMA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/16|. Con motivo de cumplirse 3 años de su fallecimiento. Su esposo José Paz, sus hijos Cecilia y Juan, sus nietos Iván y Pablo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica. Se ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, NATALIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/08|. Hija querida hoy hace once años que partiste a un viaje sin regreso, pero nos reconforta saber que estás junto a Dios, nuestro Padre, y a pesar del tiempo que pasó, estás presente en todo momento, eres nuestro ángel que nos protege e intercede por toda la familia. Te amamos y recordamos con mucho amor y la esperanza de reencuentro, invitamos a la misa en su memoria hoy a las 20 en la parroquia María Auxiliadora. Lituania y Japón, Bº Los Inmigrantes.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PÉREZ, ELENA DEL CARMEN (Kuka) (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/19|. Tus compañeros de Dirección Gral. de Personal, te recordamos con mucho afecto. Fuiste una compañera, cálida, feliz, atenta, cariñosa. Que descanses en paz.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

ARCE, RENÉ FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. El dia que te fuiste conoci el verdadero dolor!!... Desde entonces nada es igual ese dolor aún reciste, aun me acompaña en cada latido de mi corazón, en las noches cuando miro al Cielo me pregunto cual de las estrellas serás y estoy tan segura que brillas!... Que tu sos mi guia, mi fuerza para seguir de pie aunque a veces me siento caer, luego recuerdo que estás bien y radiante como siempre... Gritando en lo mas profundo de mi corazón que no me rinda! que vos estás conmigo, cada segundo de mi vida solo te pido que me sigas dando fortaleza hasa el dia que por fin nos toque reunirnos por toda una eternidad!!!. Rogamos una oración al cumplirse un año de su fallecimiento. Tu esposa Silvina, tus hijos Josefina, Consti, Alejandra, Fabiana, Johana, Ariel, tus nietas Valentina y Julieta, invitamos a familiares y amigos al resonpso que se oficiará hoy a las 15 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

ARCE, RENÉ FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|.Padre querido hoy se cumple un año de no tenerte conmigo, te extraño mucho... pero se que estás en cada paso que doy tu me acompañas. Ya nada es igual sin vos... miro tu foto y lloro, tengo miles de recuerdos juntos. Ayúdame a superar tu ausenica!. Besos al Cielo. Te amaré por siempre. Tu hija Josefina. invita a familiares y amigos al resonpso que se oficiará hoy a las 15 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

PIERONI DE VOTTERO, LITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Chichí de Barrera y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su consuegra Negrita Pieroni de Obaj y tía de su yerno Daniel y familia. Elevan oraciones en su memoria. Frías.