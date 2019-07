Veganos santiagueños repudiaron los hechos de violencia en la Rural

30/07/2019 - 06:57 Santiago

Veganos santiagueños repudiaron la violencia empleada ayer, en la Exposición Rural de Palermo, cuando activistas de la agrupación internacional Direct Action Everywhere, irrumpió bajo la consigna “carne es muerte”, con diversas pancartas para denunciar el maltrato animal y terminaron siendo echados de manera violenta y hasta a rebencazos. Los ruralistas los echaron, todo quedó grabado y se viralizó por redes sociales.

Alan Lucero, Florencia Atías y Guadalupe Costas, tres jóvenes santiagueños que profesan el veganismo, dieron su opinión.

Muy triste

Alan Lucero (fotógrafo) destacó: “Lo que pasó en la exposición de La Rural de Buenos Aires me entristece pero no me sorprende. Hacer lo que hicieron los más de 40 activistas veganos y veganas requiere de mucha determinación y valentía, tanto por exponerse físicamente a la violencia, como a la opinión pública en un país donde el insulto y la burla hacia las personas que luchan es moneda común. Es muy probable que las activistas hayan sabido a lo que se estaban enfrentando: nada más y nada menos que a personas que son accionadores directos del maltrato animal: gauchos y gente del ámbito. Vivieron en carne propia lo que denuncian, y fueron maltratados de la misma manera y con los mismos elementos con los que los animales no-humanos son maltratados, con látigos y rebenques; también intentando embestir a los activistas usando a los propios caballos, golpes, patadas, fuerza bruta. Las imágenes que se pueden ver en los videos son fuertes y generan tristeza en cualquier persona que sea sensible a la violencia. Igualmente, no es nada comparado a lo que sufren los animales siendo usados y maltratados a merced del ser humano en todo tipo de ámbito. Y como si fuera poco, mucha gente que presenciaba el evento comenzó a silbarlos e insultarlos. Es muy altruista tener empatía por los demás seres y defenderlos poniendo el propio cuerpo. Es muy triste que la gente no tome consciencia que en realidad está defendiendo acciones violentas contra acciones pacíficas como mostrar un cartel, carteles que ni siquiera tienen mensajes violentos contra nadie (‘Basta, los animales sufren’; ‘Basta de usar animales’; ‘Su vida no tiene precio’)”.

Remarcó: “También está claro que todo esto es una cuestión cultural, de costumbres y tradiciones. Cuando hay noticias internacionales de activistas irrumpiendo en Plazas de Toros (tauromaquia) en España, por ejemplo, la gente está de acuerdo y boicotea este tipo de tradiciones. Pero si pasa en la Argentina y con otros animales, se burlan. Pero cuando una tradición está mal y genera daño y violencia, hay que erradicarla”.

No a la violencia

Florencia Atías (estudiante) remarcó: “Creo yo, y hablo capaz en nombre de todos los veganos, que lo que intentamos es ver las cosas de otra forma y siempre, como prioridad, evitar la violencia a toda costa. Estas actitudes demuestran o ponen de manifiesto cómo, lamentablemente, seguimos pensando sólo en nosotros mismos. Priorizamos nuestro tiempo y nuestro trabajo, como ellos (los gauchos) se han justificado diciendo que les ha tomado mucho tiempo, trabajo y sacrificio en criar los animales. Siguen pensando en su tiempo y en su trabajo, no en lo que significa para el animal, no en todo lo que conlleva todo el sufrimiento y el estrés que producen”.

“Aún -añadió-, es mucho peor, que el maltrato sea entre nosotros mismos, como pares, de humano a humano. Vuelve, una vez más, lamentablemente, a mostrarse esto de la falta de respeto, la falta de tolerancia”.

Atías resaltó que la idea es siempre “hacer todo desde la comprensión, desde el respeto, desde la libertad de expresión. Las personas se han podido manifestar con toda su libertad como lo han hecho, de forma pacífica y que, al menos, la gente reciba el mensaje. Todos tenemos la opción de aceptarlo, tomarlo, opinar igual o no, pero todos tenemos el derecho a expresarnos. La violencia no es la forma, jamás, de responder”.

Un estilo de vida

Guadalupe Costas (cocinera) indicó: “Por lo general, los activistas tratan de ir a esos tipos de lugares con la idea de mostrar algo que, generalmente, la gente no está acostumbrada a ver de lo que es el maltrato animal. Lamentablemente, ese tipo de reacciones suelen ocurrir porque la gente se siente como juzgada. Justamente, el veganismo se trata de la no violencia. Desconozco en qué actitud fueron estos activistas. Por lo general se va desde ese lugar, de la no violencia solamente con el fin de informar o de mostrar”.

Dijo: “No soy activista. Desde hace poco tiempo que estoy en el veganismo y estoy aprendiendo mucho. Me ha costado muchísimo. Desde hace cuatro años que voy y vengo y la verdad es que ahora he logrado estabilidad y cada vez me voy afianzando más y conociendo más. Es un estilo de vida que va más allá de la comida. En mi familia, todavía hay quienes consumen carne y trato de amoldarme y no invadir, simplemente de mostrar”.

Añadió: “A mí, ese activismo que esta gente ha dañado o maltratado me ha ayudado mucho a entender ciertas cosas que antes no veía. De hecho, yo he estudiado Agronomía. No he terminado la carrera, pero he estudiado Agronomía y ese tipo de cosas para mí era normal. Yo asistía a las Rurales, veía los encierros de animales que hacían. Hoy lo veo de otra manera y lo entiendo de otra manera, pero entiendo que para el común denominador de la gente no es fácil de entender. Entiendo también que hay gente que se cree agredida. Lamentablemente, responde con violencia. Es la sociedad en la que vivimos también, demasiada violencia diría yo”.