Baby Etchecopar denigró a los pilotos y azafatas: “Vayan a que les apoyen el termo en el c...”

30/07/2019 - 19:00 País

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) denunció hoy al conductor radial Angel "Baby" Etchecopar, ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por "sus manifestaciones altamente discriminatorias, injuriosas, denigratorias e instigadoras a la violencia de género contra las tripulantes de cabina".

El secretario general del gremio, Juan Pablo Brey, explicó que la presentación fue realizada este mediodía a partir de "los dichos violentos y discriminatorios contra las mujeres tripulantes de cabina" pronunciados por Etchecopar en su programa "El Angel".

La presentación fue realizada por Natalia Fontana y Mercedes Montero, secretaria de Género y abogada del gremio, ante "la humillación y la deshonra contra las tripulantes".

Brey, Alejandro Kogan -secretario de Prensa- y Teresita Bernal -prosecretaria de esa área-, repudiaron "las declaraciones misóginas, llenas de odio y estigmatizantes" del conductor radial sobre "el trabajo de las tripulantes, por lo que fue declarado persona no grata en todos los aviones", aseguraron los dirigentes en un comunicado gremial.

En su programa, Etchecopar afirmó textualmente el viernes sobre las tripulantes de cabina: "Vayan a que les apoyen el termo en el c..."; "Viajen apretadas en el tren para que las manoseen"; "Se llevan a su casa la comida que sobra del avión de Aerolíneas".

También dijo: "La vida de los pilotos es tan difícil con eso de andar haciendo facha y cog... alguna azafata"; "No hagas la carrera de azafata si te vas a quejar. Andá a una casa de masajes con final feliz: ganás más plata por menos tiempo. Laburás las horas que querés y siempre tendrás algo caliente para llevarte a la boca y no la de un piloto"; "Trabajen de algo digno"; "Son unos reverendos hijos de p..., no tienen vergüenza" y "Si llega a venir la barbarie, ustedes van a tener que volar con una escoba en el c...".

El sindicato aseveró que elevará a las compañías aéreas la petición de incorporar a Etchecopar a "las watchlist de cada empresa, porque es un potencial pasajero disruptivo".