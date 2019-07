En la heladera de su madre encontró el cadáver de un bebé muerto hace 37 años

30/07/2019 - 20:39 Mundo

Un hombre halló el cuerpo de un bebé en el freezer de su madre. Se cree que la mujer habría guardado durante más de 35 años el cadáver de su hermana en el congelador de su casa.

Te recomendamos: "Su novia recibió un tiro en un ojo y él asegura que jugaba a la ruleta rusa"

Luego de que Bárbara Smith fuera diagnosticada con cáncer de pulmón, su hijo Adam decidió mudarse con ella para atenderla y cuidarla apropiadamente. La mujer falleció este 21 de julio y el hombre decidió limpiar el departamento para desocuparlo.

En el congelador de la heladera, la mujer tenía una caja envuelta en plástico y cada vez que su hijo le preguntaba sobre el contenido, ella respondía con evasivas. Jamás quiso hablar del tema.

Te recomendamos: "Al menos 52 muertos por pelea de bandas en una cárcel de Brasil"

Cuando el hombre empezó a limpiar el refrigerador, se encontró con la caja y decidió ver cuál era su contenido. Jamás imaginó que se trataría del cadáver de un bebé.

“Tengo 37 años y ha estado en ese congelador durante 37 años y siempre me dijeron que era un pastel de bodas”, aseguró Adam.

Y agregó: “Todavía tenía piel, cabello y todo, estaba momificado. Después de eso, me asusté, lo puse en la caja y llamé a la policía de inmediato. Solo quiero encontrar el cierre. Quiero respuestas”.

Smith contó ante la prensa local que su madre le había hablado una vez sobre un hijo que nació muerto. En la familia circula la versión de que eran gemelos y que uno falleció, mientras que el otro fue dado en adopción.

Te recomendamos: "Berazategui: donde amputaron la pierna equivocada, ahora sacaron una vesícula por error y murió una mujer"

La Policía Metropolitana de Saint Louis está a cargo de la investigación y la causa ha sido caratulada como “muerte sospechosa”. Se realizó un examen de ADN para determinar el parentesco de la criatura con Smit.

“Incluso mientras estaba en su lecho de muerte nunca me dijo lo que había en esa caja. Eso es lo que me hace pensar que tal vez ella le hizo algo a este bebé y no quería decirle a nadie porque tenía miedo de meterse en problemas”, cerró Adam.