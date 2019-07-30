CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de julio de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.00 POR EL MUNDO
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 POR EL MUNDO
(CONTINUACIÓN)
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
21.30 LOS TITULARES
22.30 JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC.CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.08 LA TIERRA PERDIDA
08.01 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
10.59 EL PROTEGIDO
13.02 EL DIARIO DE LA PRINCESA
15.12 VIVIENDO CON MI EX
17.15 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
20.13 8 MINUTOS ANTES DE MORIR
22.00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
TCM
08.16 LOST - T. 4 - EP. 6 - THE OTHER WOMAN
17.04 EL GUARDIÁN
18.51 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
20.54 EL HOMBRE SIN SOMBRA
23.00 INFRAMUNDO
TNT
06.39 PELEADOR CALLEJERO
08.30 HOMBRES DE NEGRO
10.15 EN EL TORNADO
11.50 JONAH HEX
13.12 SOMBRAS TENEBROSAS
15.19 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
17.26 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELE
20.00 LA LEYENDA DE TARZÁN
22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2
23.36 INVASIÓN ZOMBIE
SPACE
07.00 COMBATE
08.27 CINTA ROJA
10.13 EL TESORO DEL AMAZONAS
12.01 FUGA AL LÍMITE
13.44 PRISIONERA DEL ESPACIO
15.29 EL CAZA RECOMPENSAS
17.32 EL TURISTA
19.26 ENEMIGOS PÚBLICOS
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 3
23.55 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 10 - LA
FRONTERA
CINECANAL
11.45 LOS PITUFOS
13.35 KUNG FU PANDA 2
15.15 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER
VENGADOR
17.40 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE
DOS MUNDOS
20.05 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN
22.00 EDDIE, EL ÁGUILA
23.55 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
VOLVER
06.00 LOS ÚNICOS
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 INSENSATO CORAZÓN
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 LOS ÚNICOS
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 LAS PUERTITAS DEL SR. LÓPEZ
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
MAÑANA, A LAS 21.30, EN EL
SALÓN DE LOS ESPEJOS, IVANNA
SPERANZA EN CONCIERTO.
ENTRADA A CAMBIO DE PAÑALES.
EL 2 DE AGOSTO, A LAS 20, EN
EL CICLO “VIERNES DE CONCIERTO
III EDICIÓN”, SE REALIZARÁ
EL ESPECTÁCULO “NOCHE DE
PIANOS”. PARTICIPARÁN DE ESTA
VELADA MARIANA QUAINELLE Y
GABRIEL CALDERÓN. ENTRADA:
LIBRE Y GRATUITA.
EL 3 DE AGOSTO, A LAS 21.30,
LOS CANTANTES LIRICOS
SANTIAGUEÑOS FABIANA
GUNTHER (SOPRANO) Y
MARIANO VALLADARES (TENOR)
PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO
“IMÁGENES DE UNA CANCIÓN II”.
ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
SÁBADO 17, A LAS 22,
“PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA
STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN
“CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
SIXTO BAR
(AV. BELGRANO (S) 1991)
VIERNES 2, A LAS 23, MARCELO
TORRES, SOLO SET. PRESENTARÁ
“ADIVINO DEL TIEMPO”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA”
CON LOS DEL VINALAR, ALMA
COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2723)
EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO,
VULGAR Y SAJRAS.
EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS
DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.
CINES
SUNSTAR
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 31 /07 -15:30 (Cast) 17:30
(Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACION (ATP)
HASTA EL 31/07 - 19:20 (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE
CASA (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31 /07 -21:30 (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 31 /07 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 31 /07 - 16:00 (Cast) 18:45
(Cast) 21:30 (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 31 /07 - 17:10 (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE
CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/07 -19:00 (Cast)
INFIERNO EN LA
TORMENTA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/07 22:35 (Subt
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 29/07 - 16:15 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A
CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 31/07 22:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
CAMBIOS SIN AVISO PREVIO
HÍPER LIBERTAD
INFIERNO EN LA
TORMENTA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20- 22:50
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 12:30- 15:30-
18:10- 20:10- 22:40-
CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-
TOY STORY 4 ATP
CASTELL. 2D 13:40 -18:00- 20:40
SPIDERMAN: LEJOS DE
CASA ATP
CASTELLANO 2D 22:20 -
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-
VENTA ANTICIPADA
BTS: Bring the Soul
(subtit.) desde el 07 AL 11-08
MIÉRC., JUEVES Y VIERNES 18:00
SABADO 16:00
DOMINGO 20:00