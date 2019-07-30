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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de julio de 2019

A LAS 22.00 POR EL MUNDO

- 20:58 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.00 POR EL MUNDO

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 POR EL MUNDO

(CONTINUACIÓN)

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019

21.30 LOS TITULARES

22.30 JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC.CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.08 LA TIERRA PERDIDA

08.01 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

10.59 EL PROTEGIDO

13.02 EL DIARIO DE LA PRINCESA

15.12 VIVIENDO CON MI EX

17.15 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

20.13 8 MINUTOS ANTES DE MORIR

22.00 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

TCM

08.16 LOST - T. 4 - EP. 6 - THE OTHER WOMAN

17.04 EL GUARDIÁN

18.51 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

20.54 EL HOMBRE SIN SOMBRA

23.00 INFRAMUNDO

TNT

06.39 PELEADOR CALLEJERO

08.30 HOMBRES DE NEGRO

10.15 EN EL TORNADO

11.50 JONAH HEX

13.12 SOMBRAS TENEBROSAS

15.19 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

17.26 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELE

20.00 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2

23.36 INVASIÓN ZOMBIE

SPACE

07.00 COMBATE

08.27 CINTA ROJA

10.13 EL TESORO DEL AMAZONAS

12.01 FUGA AL LÍMITE

13.44 PRISIONERA DEL ESPACIO

15.29 EL CAZA RECOMPENSAS

17.32 EL TURISTA

19.26 ENEMIGOS PÚBLICOS

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 3

23.55 INTO THE DARK - T. 1 - EP. 10 - LA

FRONTERA

CINECANAL

11.45 LOS PITUFOS

13.35 KUNG FU PANDA 2

15.15 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER

VENGADOR

17.40 WARCRAFT. EL PRIMER ENCUENTRO DE

DOS MUNDOS

20.05 LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN

22.00 EDDIE, EL ÁGUILA

23.55 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

VOLVER

06.00 LOS ÚNICOS

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 INSENSATO CORAZÓN

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 LOS ÚNICOS

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 LAS PUERTITAS DEL SR. LÓPEZ


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

 MAÑANA, A LAS 21.30, EN EL

SALÓN DE LOS ESPEJOS, IVANNA

SPERANZA EN CONCIERTO.

ENTRADA A CAMBIO DE PAÑALES.

 EL 2 DE AGOSTO, A LAS 20, EN

EL CICLO “VIERNES DE CONCIERTO

III EDICIÓN”, SE REALIZARÁ

EL ESPECTÁCULO “NOCHE DE

PIANOS”. PARTICIPARÁN DE ESTA

VELADA MARIANA QUAINELLE Y

GABRIEL CALDERÓN. ENTRADA:

LIBRE Y GRATUITA.

 EL 3 DE AGOSTO, A LAS 21.30,

LOS CANTANTES LIRICOS

SANTIAGUEÑOS FABIANA

GUNTHER (SOPRANO) Y

MARIANO VALLADARES (TENOR)

PRESENTARÁN EL ESPECTÁCULO

“IMÁGENES DE UNA CANCIÓN II”.

ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

SÁBADO 17, A LAS 22,

“PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA

STEREO Y CERATI, PRESENTARÁN

“CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

SIXTO BAR

(AV. BELGRANO (S) 1991)

VIERNES 2, A LAS 23, MARCELO

TORRES, SOLO SET. PRESENTARÁ

“ADIVINO DEL TIEMPO”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA”

CON LOS DEL VINALAR, ALMA

COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO,

VULGAR Y SAJRAS.

EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS

DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.


CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 31 /07 -15:30 (Cast) 17:30

(Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACION (ATP)

HASTA EL 31/07 - 19:20 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31 /07 -21:30 (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 31 /07 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 31 /07 - 16:00 (Cast) 18:45

(Cast) 21:30 (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 31 /07 - 17:10 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 -19:00 (Cast)

INFIERNO EN LA

TORMENTA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 22:35 (Subt

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 29/07 - 16:15 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 31/07 22:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

CAMBIOS SIN AVISO PREVIO


HÍPER LIBERTAD

INFIERNO EN LA

TORMENTA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20- 22:50

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 12:30- 15:30-

18:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 15:00- 17:30-

TOY STORY 4 ATP

CASTELL. 2D 13:40 -18:00- 20:40

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA ATP

CASTELLANO 2D 22:20 -

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 13:30 - 16:00-

VENTA ANTICIPADA

BTS: Bring the Soul

(subtit.) desde el 07 AL 11-08

MIÉRC., JUEVES Y VIERNES 18:00

SABADO 16:00

DOMINGO 20:00


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