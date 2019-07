Celeste Cid protagonizó jugada escena en “Monzón”

30/07/2019 - 21:08 Pura Vida

“H icimos hincapié en la parte del relato que habla de la pasión entre ellos. Ojalá haya podido transmitirse”. Con esa frase, Celeste Cid intentó resumir lo que fue la grabación, para la serie sobre la vida de Carlos Monzón, de la escena hot de la película “La Mary” que la diva argentina protagonizó con el boxeador ya fallecido.

Y sobre cómo fue rodar esa escena erótica, Celeste admitió que es inevitable no sentirse del todo a gusto en esas circunstancias. “Por más que uno trate de ponerle humor para sobrellevar mejor la cosa, y que pase rápido, no dejan de ser momentos de cierta incomodidad. Pero todo lleva a lo mismo: ponerse a disposición de lo que la escena quiere contar”, explicó la actriz, que destacó su participación en la serie de Space como “una experiencia muy linda”, según lo reflejó Teleshow.

“Fue la primera que filmé y la única escena de la etapa rubia, donde Susana estaba convertida en el ícono que es hoy. Yo siento que ese peso, el de ser tan reconocible o comparable (con Susana), era lo más jugado. Luego se trabajó en el set, ambos directores (Jesús Braceras y Gabi Nicoli) fueron muy precisos en las marcaciones, lo mismo en el relato que querían contar. Ya tenían toda la serie en sus cabezas, y qué necesidad había para con cada parte del relato”, detalló Cid, que para dicha escena se tiñó de rubio platinado. Producto de ese cambio de look, después debió cortarse el cabello por debajo de las orejas.

“Esa escena fue muy clave en la película, jugada para la época y el contexto. Aún hoy uno la ve y se sorprende de la desnudez, de los textos, con la voz de Mariquena Monti allí, coronando”, explicó Celeste sobre las imágenes que se vieron el lunes por la noche en el octavo capítulo de la serie.

Y agregó: “En este caso, era una escena que ya estaba preestipulada. Tenía los mismos planos que en la película original, incluso las mismas acciones. Con lo cual repasamos los movimientos como si fuese una coreografía. Tratando de respetar lo más posible los tiempos en sí, y desde ya, los mismos textos”.

Por otra parte, Cid contó: “Nosotros partimos de la premisa de comprender que lo mejor que podíamos hacer era buscar nuestra propia Susana: la que se cruza con Carlos y se enamora, la que hace aquella película con él, la que se retira a tiempo cuando ve que las cosas se ponen feas”.

Cuando la convocaron para ser parte de la serie, Celeste se comunicó con Susana Gimenez, quien fue “amorosa y atenta” con ella, según lo recordó. “No me dio ningún consejo”, aclaró. No obstante, consultó a la fonoaudióloga Mercedes Bassi, quien suele trabajar con muchos actores, para lograr una voz más flexible. “Por lo general, mi voz tiene bastante más gravedad que la voz tan característica y particular de Susana”, explicó Celeste.l