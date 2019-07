Crudo relato del joven que fue atacado a tiros

31/07/2019 - 01:50 Policiales

El último fin de semana, un vecino del barrio Ejército Argentino fue atacado a tiros por un joven que reside en el sector y como respuesta a una burla, extrajo un revólver y le efectuó un disparo a quemarropa.

“Yo estaba ahí (la vereda) tomando tranquilo con un amigo y yo le empecé a hacer burla a ellos, pero han sido cosas de segundos. No entiendo por qué reaccionó así, si yo lo conozco de todos los días”, relató el damnificado.

“Ahí sacó un arma y me disparó de diez metros, y decí que puedo contarlo”, enfatizó.

“Yo me caí y me levanté para encararlo, pero entró a la casa y se escondió, creo que no sabe lo que ha hecho, creo que está arrepentido”, sostuvo.

Consultado si lo conocía, deslizó: “Es vecino y en ningún momento compartimos nada. Me quería desquitar, pero es peor, tengo mi familia y mi trabajo”. “Ellos (el acusado y los amigos) estaban haciendo ‘joda’ con los del 8 de Abril”, finalizó.

El acusado del disparo se encuentra tras las rejas a disposición de la Justicia.l