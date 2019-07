Joao Rodríguez firmó, se entrenó con el plantel y dijo que ya está para jugar

31/07/2019 - 01:59 Deportivo

Central Córdoba abrochó ayer su refuerzo número 20 para la Superliga Argentina de Fútbol. Joao Rodríguez González, delantero colombiano de 23 años, firmó al mediodía su contrato que lo ligará al “Ferro” por un año y a las pocas horas estuvo entrenando junto a sus flamantes compañeros, en un predio del sector sur de la ciudad capital.

Joao Rodríguez González, nacido en Cali, hizo inferiores en el Chelsea de Inglaterra pero debutó en Primera División en el Deportes Quindío de su país, con tan solo 16 años. Su último club fue el Tenerife de España, pero también registra pasos Uniautónoma (Colombia), Bastia (Francia), Vitoria Setúbal (Portugal), Sint-Truidense (Bélgica), Santa Fe (Colombia), Cortuluá (Colombia) y Tampico de Madero (México). También tiene un interesante recorrido en las selecciones juveniles “cafeteras”.

Al flamante refuerzo “ferroviario” se lo vio en buena forma física y muy activo en el bloque de fútbol del que participó para los suplentes, que enfrentaron a la reserva (los titulares se quedaron trabajando en el estadio Alfredo Terrera, donde hicieron movimientos regenerativos). Y se mostró muy entusiasmado con poder debutar el sábado, cuando Central Córdoba reciba a Atlético Tucumán, desde las 17.45 y por la segunda fecha de la SAF.

Sensaciones

“Las sensaciones son muy buenas, he llegado a encontrar un grupo muy sano que me está tratando de recibir de la mejor manera. Estoy muy contento, ahora a seguir sumando entrenamientos para llegar de la mejor forma a la competencia”, señaló Rodríguez ni bien culminó la práctica, en diálogo con EL LIBERAL.

“Me sentí muy bien, he entrenado a la par de mis compañeros, me he sumado de una al grupo, físicamente me he sentido bien. Sin dudas que con las sesiones y unidades de entrenamiento vamos a ir mejorando y estoy a disposición de lo que decida el cuerpo técnico para el fin de semana”, agregó, dejando en claro sus ganas de jugar ante el “Decano”.

“Si los papeles están en regla y el profe lo dispone, no tengo problemas en jugar el sábado. Estoy ciento por ciento a disposición del grupo y del profe”, insistió.

Consultado sobre si habló con Coleoni sobre la función que va a desempeñar en el equipo, respondió: “Depende el esquema que el profe decida utilizar, puedo jugar por ambas bandas y detrás del nueve”.

Y ante la pregunta de cuál es el lugar donde se siente más cómodo, dijo: “Como se lo expresé al profe, toda mi vida he jugado en las tres posiciones, en todo el frente de ataque, me puedo desenvolver en cualquiera. Entonces yo pienso que eso es una ventaja, un handicap que le da al profe para poder utilizarme”.

Para el colombiano, ésta será su primera vez en el fútbol argentino, un deseo que tenía desde hace un tiempo y que ahora podrá disfrutar. “Todos sabemos lo lindo que es jugar en la Argentina, con la pasión que se vive el fútbol en Primera División. Es una linda oportunidad para aprovecharla de la mejor manera, ya estoy aquí y a disposición 100% del grupo y del profe”, señaló.

Joao se ilusiona con formar dupla de ataque con su amigo, el “Trencito” Valencia: “No tuvimos la oportunidad de jugar juntos, pero sí nos conocíamos desde hace mucho. Esa amistad y conocimiento esperemos plasmarla dentro del campo de juego”.l