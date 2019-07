Gervasio Núñez y Brian Cucco serían los últimos

31/07/2019 - 02:00 Deportivo

Si bien con la llegada de Joao Rodríguez González ya son 20 los refuerzos que incorporó Central Córdoba, el plantel que dirige Gustavo Coleoni aún no está cerrado. El propio entrenador le adelantó a EL LIBERAL que “van a seguir llegando jugadores” y se supo que serían dos las últimas incorporaciones y que ya están prácticamente cerradas. Se trata del volante Gervasio Núñez y el defensor Brian Cucco, quienes en las próximas horas podrían ser oficializados como flamantes jugadores “ferroviarios”.

“Están hablando con el Yacaré (Núñez), se puede dar como no pero sé que están hablando con él y están avanzadas las negociaciones”, confesó el “Sapito”. El “Yacaré” Núñez, formoseño de 31 años, viene de jugar la pasada temporada en Atlético Tucumán, donde disputó 59 partidos y convirtió 6 goles. En nuestro país también vistió las camisetas de Rosario Central, Quilmes y Sarmiento de Junín. Y en el exterior jugó en Wisla Cracovia (Polonia), Rangers de Talca (Chile) y Botafogo (Brasil).

Coleoni también anticipó que “nos está faltando un marcador central con algún recorrido en el fútbol, me refiero a que no sea un pibe sin partidos, si no que sea un central con al menos 70 u 80 juegos para que nos ayude desde la experiencia”. Ese defensor al que hace alusión el entrenador ferroviario sería Brian Cucco, un rosarino de 30 años que desde el 2017 juega en Deportivo Cuenca de Ecuador. Debutó en Primera en Tiro Federal y además jugó en Juventud Antoniana, Temperley, Quilmes, Unión (Mar del Plata) y Chacarita. Y en el exterior estuvo en Aurora de Bolivia y Misano FC de Italia. l