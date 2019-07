José Rodríguez Bebanz quiere pelear el puesto

31/07/2019 - 02:05 Deportivo

El defensor José Luis Rodríguez Bebanz, cuarto y último refuerzo de Racing Club en la temporada, se entrenó ayer a la par del resto de sus nuevos compañeros de equipo en el predio “Tita” Mattiussi, en Sarandí.

Rodríguez Bebanz, de 22 años, llegó proveniente de Danubio de Uruguay y se sumó a las incorporaciones de Matías Rojas (de Defensa y Justicia), David Barbona (Atlético Tucumán) y Walter Montoya (Cruz Azul).

El futbolista nacido en la ciudad uruguaya de Paysandú arribó a la “Academia” en reemplazo del defensor Renzo Saravia, quien fue transferido a Porto, de Portugal, y peleará con Iván Pillud por la titularidad en el lateral derecho de la defensa “albiceleste”. A partir de hoy, Rodríguez Bebanz se entrenará en doble turno para continuar con la puesta a punto en el aspecto físico. El defensor Alejandro Donatti (desgarro) y el mediocampista Matías Zaracho (talalgia) se entrenaron de manera diferenciada para continuar con la recuperación.

El plantel volverá a los entrenamientos hoy, desde las 9, en el “Cilindro” de Avellaneda. Racing Club visitará a Vélez Sarsfield el próximo sábado desde las 20 en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Néstor Pitana, en un encuentro por la segunda jornada de la Superliga Argentina.

“Tengo muchas ganas de vestir la camiseta de Racing, ir paso a paso y pelear por un lugar en mi puesto”, declaró el cuarto y último refuerzo de la “Academia” en diálogo con la página oficial de la institución de Avellaneda. “Vengo a disfrutar desde el lugar que me toque. Me gusta ir mucho al ataque, soy de proyectarme bastante y la idea de Racing y de su entrenador me va a favorecer mucho en mi juego”, dijo.l