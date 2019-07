Raúl Zelaya confía en realizar una buena campaña

31/07/2019 - 02:07 Deportivo

Raúl Zelaya fue una de las piezas claves para que Güemes se quedara con el ascenso al Federal A y al momento de confirmar su continuidad afirmó que se ilusiona con realizar una buena campaña.

El mediocampista fue uno de los goleadores del “Gaucho” en el Torneo Regional y afirmó que a pesar de tener varias ofertas, optó por seguir defendiendo los colores de Güemes.

“Tuve varias propuestas de otros clubes del Federal A, pero me incliné por Güemes. Este club tenía la prioridad y no dudé en arreglar cuando me llamaron. Traté de ser justo con la dirigencia. Con mi familia nos sentimos muy cómodos y eso hizo que tome la decisión de seguir en Santiago”, fueron las primeras explicaciones de Zelaya ante Radio Panorama.

El volante también se refirió a lo que será la competencia.

“Va a ser un torneo duro. Nos tocó una zona complicada. Pero como lo dije en un primer momento, Güemes se merecía estar en otra categoría y nos estamos reforzando bien. Estamos haciendo un gran trabajo en todo sentido para estar a la altura”, ratificó.

Zelaya también consideró que se armó un buen plantel y eso lo ilusiona con hacer un buen campeonato.

“Se están sintiendo bien, se adaptaron de la mejor forma. Ya había un grupo muy bueno, unido y los recibimos como se debe. Conozco a mucho de los chicos y tenemos una buena relación. Llegó gente muy importante. En lo personal, estoy feliz y tengo mucha confianza de que podemos hacer un buen torneo”, cerró.l