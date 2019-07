La Liga de las Instituciones tendrá su quinto capítulo en Frías

31/07/2019 - 12:21 Interior

CHOYA, Choya (C) Hoy a las 20 dará inicio la quinta fecha del certamen denominado “Homenaje a Santiago del Estero”, y que tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones de Frías.

Los encuentros tendrán lugar en el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal “Florencia Genesir” de la “Ciudad de la Amistad”.

El fixture será el siguiente: Sindicato de Panaderos vs Empleados de Comercio; Sindicato de Lavaderos vs Bancarios; Escuela Técnica vs Ferroviarios; Talleres vs Polideportivo y Tránsito vs Aoma. Tendrá fecha libre Policía.

La tabla de posiciones tiene a Técnica puntero con 10 unidades.