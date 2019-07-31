CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de agosto de 2019

-
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
13.00 JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
14.00 CON VOS PROPIA
14.30 JUEGOS PANAMERICANOS
LIMA 2019
20.00 COCINEROS
21.00 LOS TITULARES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOOD TRUCKS
20.00 ALTO CONTRASTE
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 SANTIAGO TEATRAL
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.02 TOM Y JERRY. WILLY WONKA Y LA FÁBRICA
DE CHOCOLATE
08.35 BATTLEFIELD AMERICA
10.35 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
12.34 JACK
14.48 HAMBRE DE PODER
17.04 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
19.04 EL ORIGEN
22.00 LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA
23.54 EL FUGITIVO
TCM
08.43 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT - PART 1
09.27 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2
10.08 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA
10.53 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT
15.19 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
17.12 EL HOMBRE SIN SOMBRA
19.21 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO
22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO
TNT
07.18 HOMBRES DE NEGRO
08.59 EN EL TORNADO
10.31 JONAH HEX
11.53 SOMBRAS TENEBROSAS
13.54 SHERLOCK HOLMES
16.08 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA
VENGANZA DE ELE
18.39 HANCOCK
20.23 HOTEL TRANSYLVANIA 2
22.00 ELYSIUM
23.59 EL HILO ROJO
SPACE
06.00 TIBURONES DEL HIELO
06.42 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES
08.15 EL TESORO DEL AMAZONAS
10.03 FUGA AL LÍMITE
11.44 EL CAZA RECOMPENSAS
13.47 EL TURISTA
15.36 DUELO DE TITANES
17.47 ENEMIGOS PÚBLICOS
20.21 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
CINECANAL
11.15 BAILARINA
12.50 STUART LITTLE
14.20 LOS EXPEDIENTES SECRETOS X. QUIERO
CREER
16.15 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
18.40 PROYECTO SWAP
20.20 LARA CROFT. TOMB RAIDER
22.00 EL PASAJERO
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PULSACIONES
11.00 SOS MI HOMBRE
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 TELESHOW INTERNACIONAL
14.00 INSENSATO CORAZÓN
15.00 CAMPEONES DE LA VIDA
16.00 SON DE FIERRO
17.00 LOS ÚNICOS
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 SOS MI HOMBRE
20.00 PULSACIONES
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 CINE ARGENTINO
23.45 CINE DE TRASNOCHE
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AV. BELGRANO (S) 1807)
*SÁBADO 3, A LAS 23, NOCHE DE COMPOSITORES E INTÉRPRETES CON
CHUNI CARDOZO, CARLOS MARRODÁN, CARLOS ROLDÁN Y JESSICA PAIVA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
+ EL 1º DE AGOSTO, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, IVANNA
SPERANZA EN CONCIERTO. ENTRADA A CAMBIO DE PAÑALES.
+ EL 2 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL CICLO “VIERNES DE CONCIERTO III
EDICIÓN”, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “NOCHE DE PIANOS”. PARTICIPARÁN
DE ESTA VELADA MARIANA QUAINELLE Y GABRIEL CALDERÓN.
ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
+ EL 3 DE AGOSTO, A LAS 21.30, LOS CANTANTES LIRICOS SANTIAGUEÑOS
FABIANA GUNTHER (SOPRANO) Y MARIANO VALLADARES (TENOR) PRESENTARÁN
EL ESPECTÁCULO “IMÁGENES DE UNA CANCIÓN II”. ENTRADA:
LIBRE Y GRATUITA.
*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y
CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.
SIXTO BAR
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*VIERNES 2, A LAS 23, MARCELO TORRES, SOLO SET. PRESENTARÁ
“ADIVINO DEL TIEMPO”.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA” CON LOS DEL VINALAR, ALMA
COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.
CINES
SUNSTAR
RÁPIDO Y FURIOSO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
01 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)
22:00 hs (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACION (ATP) 01,02/08 -16:30 hs
(Cast) 19:00 hs (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A
CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS) 01/08 22:20 hs
(Subt) 02,03/08 22:20 hs (Subt) 00:30
hs (Subt)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP) 01,02/08 -16:50 hs
(Cast) 19:20 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE
CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 01/08 21:45 hs
(Cast) 02,03/ 08 -21:45 hs (Subt)
00:20 hs (Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACIÓN (ATP) 01,02/08 -16:15 hs
(Cast) 18:20 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACION (ATP)
01 AL 07/08 -20:30 hs (Cast)
INFIERNO EN LA TORMENTA
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
01/08 22:40 hs (Subt)
RÁPIDO Y FURIOSO (2D)
ACCION (+ 13 AÑOS) 01 /08 17:10 hs
(Cast) 19:50 hs (Cast) 22:30 hs (Subt)
02 /08 17:10 hs (Cast) 19:50 hs (Cast)
22:30 hs (Subt 01:10 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS
& SHAW APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:20- 22:20- 22:40-
ESTRENO
CASTELLANO 3D 19:40
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
CASTELLANO 2D 20:00- 22:30-
CASTELLANO 3D 17:10-
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 18:00- (todos los
días excepto miércoles)
CASTELLANO 2D 20:40-
BTS: Bring the Soul
SUBTITULADA 2D ATP 18:00- (Solo el
miercoles)
VENTA ANTICIPADA
BTS: Bring the Soul (subtitulada)
desde el 07 AL 11-08
MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES
18:00HS
SABADO 16:00HS
DOMINGO 20:00HS