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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 1 de agosto de 2019

- 21:30 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

13.00 JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019

14.00 CON VOS PROPIA

14.30 JUEGOS PANAMERICANOS

LIMA 2019

20.00 COCINEROS

21.00 LOS TITULARES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 ALTO CONTRASTE

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 SANTIAGO TEATRAL


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.02 TOM Y JERRY. WILLY WONKA Y LA FÁBRICA

DE CHOCOLATE

08.35 BATTLEFIELD AMERICA

10.35 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

12.34 JACK

14.48 HAMBRE DE PODER

17.04 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

19.04 EL ORIGEN

22.00 LA DIMENSIÓN DESCONOCIDA

23.54 EL FUGITIVO

TCM

08.43 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT - PART 1

09.27 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2

10.08 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA

10.53 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT

15.19 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

17.12 EL HOMBRE SIN SOMBRA

19.21 LANCELOT, EL PRIMER CABALLERO

22.00 ANATOMÍA DE UN ASESINATO

TNT

07.18 HOMBRES DE NEGRO

08.59 EN EL TORNADO

10.31 JONAH HEX

11.53 SOMBRAS TENEBROSAS

13.54 SHERLOCK HOLMES

16.08 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA

VENGANZA DE ELE

18.39 HANCOCK

20.23 HOTEL TRANSYLVANIA 2

22.00 ELYSIUM

23.59 EL HILO ROJO

SPACE

06.00 TIBURONES DEL HIELO

06.42 THOR. EL MARTILLO DE LOS DIOSES

08.15 EL TESORO DEL AMAZONAS

10.03 FUGA AL LÍMITE

11.44 EL CAZA RECOMPENSAS

13.47 EL TURISTA

15.36 DUELO DE TITANES

17.47 ENEMIGOS PÚBLICOS

20.21 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

CINECANAL

11.15 BAILARINA

12.50 STUART LITTLE

14.20 LOS EXPEDIENTES SECRETOS X. QUIERO

CREER

16.15 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

18.40 PROYECTO SWAP

20.20 LARA CROFT. TOMB RAIDER

22.00 EL PASAJERO

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PULSACIONES

11.00 SOS MI HOMBRE

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 TELESHOW INTERNACIONAL

14.00 INSENSATO CORAZÓN

15.00 CAMPEONES DE LA VIDA

16.00 SON DE FIERRO

17.00 LOS ÚNICOS

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 SOS MI HOMBRE

20.00 PULSACIONES

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 CINE ARGENTINO

23.45 CINE DE TRASNOCHE


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AV. BELGRANO (S) 1807)

*SÁBADO 3, A LAS 23, NOCHE DE COMPOSITORES E INTÉRPRETES CON

CHUNI CARDOZO, CARLOS MARRODÁN, CARLOS ROLDÁN Y JESSICA PAIVA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

+ EL 1º DE AGOSTO, A LAS 21.30, EN EL SALÓN DE LOS ESPEJOS, IVANNA

SPERANZA EN CONCIERTO. ENTRADA A CAMBIO DE PAÑALES.

+ EL 2 DE AGOSTO, A LAS 20, EN EL CICLO “VIERNES DE CONCIERTO III

EDICIÓN”, SE REALIZARÁ EL ESPECTÁCULO “NOCHE DE PIANOS”. PARTICIPARÁN

DE ESTA VELADA MARIANA QUAINELLE Y GABRIEL CALDERÓN.

ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.

+ EL 3 DE AGOSTO, A LAS 21.30, LOS CANTANTES LIRICOS SANTIAGUEÑOS

FABIANA GUNTHER (SOPRANO) Y MARIANO VALLADARES (TENOR) PRESENTARÁN

EL ESPECTÁCULO “IMÁGENES DE UNA CANCIÓN II”. ENTRADA:

LIBRE Y GRATUITA.

*SÁBADO 17, A LAS 22, “PLANEADOR V”, TRIBUTO A SODA STEREO Y

CERATI, PRESENTARÁN “CRONOLOGÍA”, GRANDES ÉXITOS.

SIXTO BAR

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*VIERNES 2, A LAS 23, MARCELO TORRES, SOLO SET. PRESENTARÁ

“ADIVINO DEL TIEMPO”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 2 DE AGOSTO, “Q’ PEÑA” CON LOS DEL VINALAR, ALMA

COPLERA,Y ARTISTAS INVITADOS.


CINES

SUNSTAR

RÁPIDO Y FURIOSO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

01 /08 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

22:00 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACION (ATP) 01,02/08 -16:30 hs

(Cast) 19:00 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS) 01/08 22:20 hs

(Subt) 02,03/08 22:20 hs (Subt) 00:30

hs (Subt)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP) 01,02/08 -16:50 hs

(Cast) 19:20 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE

CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 01/08 21:45 hs

(Cast) 02,03/ 08 -21:45 hs (Subt)

00:20 hs (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP) 01,02/08 -16:15 hs

(Cast) 18:20 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACION (ATP)

01 AL 07/08 -20:30 hs (Cast)

INFIERNO EN LA TORMENTA

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

01/08 22:40 hs (Subt)

RÁPIDO Y FURIOSO (2D)

ACCION (+ 13 AÑOS) 01 /08 17:10 hs

(Cast) 19:50 hs (Cast) 22:30 hs (Subt)

02 /08 17:10 hs (Cast) 19:50 hs (Cast)

22:30 hs (Subt 01:10 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS

& SHAW APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:20- 22:20- 22:40-

ESTRENO

CASTELLANO 3D 19:40

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

CASTELLANO 2D 20:00- 22:30-

CASTELLANO 3D 17:10-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 18:00- (todos los

días excepto miércoles)

CASTELLANO 2D 20:40-

BTS: Bring the Soul

SUBTITULADA 2D ATP 18:00- (Solo el

miercoles)

VENTA ANTICIPADA

BTS: Bring the Soul (subtitulada)

desde el 07 AL 11-08

MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES

18:00HS

SABADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS


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