EE.UU. bajó la tasa y prevén beneficio a la economía local

31/07/2019 - 22:01 Economía

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) bajó la tasa de interés en 0,25 puntos y la ubicó en el rango de 2 a 2,25%, informó el organismo tras la reunión del Comité, decisión que, ‘a priori, es beneficioso para la Argentina’, declaró a Télam una alta fuente del gobierno nacional.

Analistas de mercado coincidieron en que la rebaja de 25 puntos básicos de la tasa de interés dispuesta por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) tendrá un impacto positivo para la Argentina.

Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen sostuvo cuando el mercado ‘termine de digerir la noticia’ terminará generando un buen momento para el país, aunque reconoció que la posibilidad de que se mantenga la tasa en lugar de que siguiese bajando no fue una buena señal para el mercado.

‘Al mercado no le gustó que la FED diera a entender que no va a seguir bajando, pero eso tendría que tener una lectura más positiva ya que significa que la economía no está tan mal. Ese escenario es favorable a la Argentina’.

Christian Buteler analista financiero, señaló que la baja de tasas es un dato positivo. ‘Estados Unidos le baja el costo al dinero a un país como el nuestro tan necesitado por tomar deuda, es algo que nos beneficia. Obviamente nosotros tenemos que arreglar nuestra propia macroeconomía para aprovechar este escenario. Pero en principio es un dato positivo para el país’, indicó. l