Indignante: Una mujer tiró a un perro desde un quinto piso

31/07/2019 - 22:25 Mundo Web

Los vecinos de la localidad peruana de San Martín de Porres, acusaron a una mujer de haber arrojado a un perro desde el quinto piso de su casa, provocándole la muerte. El cachorro deambulaba en búsqueda de un hogar.

Los vecinos sindican a Lady Cenepo como la responsable de darle muerte al can que había subido hasta ese piso porque la puerta principal quedó por algunos minutos abierta.

"Escuché los gritos, salí corriendo y estaba el perrito debajo del auto. El perrito se aferró a los cables", comentó una testigo.

Cenepo, la responsable del hecho, dijo ante las cámaras que no tenía intención de matarlo, "yo lo tiré (del quinto piso) pero no quería matarlo", aseguró.

"De casualidad pasó y nunca más volveré a hacer esas cosas", mencionó la mujer. Pese a que los vecinos fueron a denunciar el hecho a la comisaría del sector no les tomaron en cuenta, aseguraron.

Los vecinos de la localidad peruana de San Martín de Porres, acusaron a una mujer de haber arrojado a un perro desde el quinto piso de su casa, provocándole la muerte. El cachorro deambulaba en búsqueda de un hogar.



Los vecinos sindican a Lady Cenepo como la responsable de darle muerte al can que había subido hasta ese piso porque la puerta principal quedó por algunos minutos abierta.



"Escuché los gritos, salí corriendo y estaba el perrito debajo del auto. El perrito se aferró a los cables", comentó una testigo.



Cenepo, la responsable del hecho, dijo ante las cámaras que no tenía intención de matarlo, "yo lo tiré (del quinto piso) pero no quería matarlo", aseguró.



"De casualidad pasó y nunca más volveré a hacer esas cosas", mencionó la mujer. Pese a que los vecinos fueron a denunciar el hecho a la comisaría del sector no les tomaron en cuenta, aseguraron.