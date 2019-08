“Tomar ruda es una tradición muy arraigada en nuestro pueblo”

31/07/2019 - 23:00 Santiago

En Santiago y en el resto del país hay muchas familias que conservan la tradición de tomar caña con ruda el 1 de agosto. Algunos toman siete pequeños tragos, otros un trago largo, otros un vaso. Todas las costumbres coinciden en que debe ser en ayunas. La intención es atraer la salud y la suerte y alejar los maleficios.

Si bien la tradición dicta que hay que tomarlo hoy, 1 de agosto, aquellos que no lo hagan no tienen que preocuparse, ya que los que sí lo hicieron pueden convidarles hasta el 15.

Esto originó que, en los últimos días, cientos de santiagueños pasaran por los puestos de venta de hierbas a buscar su ramito de ruda y preparar así la infusión que deberá ingerirse en las primeras horas de este día.

Significado

Pero, ¿cuánto de cierto tiene la creencia de que tomar un té de esta hierba protege de las malas energías?

“El té de ruda es una costumbre de la época posterior a la Colonia, porque es una planta que no es originaria de América, sino que la trajeron los europeos. Se la utiliza para tres cosas: para la gastronomía, como planta aromática y según dicen es buena para todo lo que tiene que ver con problemas estomacales. Pero en general, de manera tradicional, nuestra gente la utiliza como una forma de proteger la vida y en función de pasar los fríos y el invierno. Por eso se la toma siempre en este tiempo. Es una costumbre que no es propia de América, pero está muy arraigada en nuestro pueblo, en la gente sencilla, sobre todo de nuestros parajes rurales y también de los barrios de la Capital y otras ciudades. Me da la impresión que está más ligado a la superstición, ya que no tiene de verdad una base científica. De todas maneras, como toda cosa de la cultura popular es algo muy lindo para rescatar, porque tiene que ver con el amor a la tierra, con compartir las creencias como pueblo, tiene que ver con nuestra identidad santiagueña también. Quizás no tiene un valor científico, pero sí un valor cultural, y todo lo que es cultural es bendecido y ayuda a que como pueblo fortalezcamos nuestra identidad”, sostuvo el padre Mario Ramón Tenti.l