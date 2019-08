FÚNEBRES | 1 de agosto de 2019

01/08/2019 - 00:55 Funebres

- Mónica Adriana Saldaño

- Carlos Rolando Yñíguez (La Banda)

- Ángela Mariela Carabajal

- Florencia Alicia Rodríguez (Fernández)

- Enrique Martínez (Villa Robles)

- Daniel Omar Carabajal

- María Cecilia Frías

- Crecencio Ferreira (Dpto. Robles)

- Yolanda Emilia Gallo

- Rosa Beatriz Alagastín

- Hugo Héctor Olivares

Sepelios Participaciones

ABUD, CARLOS MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/19|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Su esposo Omar, tu hijo Matias, tu madre Segunda, hnos. y demas familiares, acompañan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALAGASTÍN, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Compañeros de la Secretaría Tecnica de Planeamiento y Desarrolo del IPVU acompañan a Omar y Matias en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Natalia, Adriana, Marianela, Paola, Noemi, Lucas y Ramon participan su fallecimiento y acompañan a Omar y Matias en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Daniel Alejandro Roldan y Lucrecia Silva, sus hijos Lucas y Florencia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Omar y Matias en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Daniel, Lucas, Lauro, Sebastian, Walter, Luis, Roberto, Diego H., Ramon F., Ramon S., Juan y Diego M. acompañamos a nuestros compañeros y amigos Omar y Matias en este doloroso momento y rogamos oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Carlos Miranda y Daniel Roldan participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa y madre de nuestros compañeros de trabajo de la Secretaria de Planeamiento y Desarrollo del IPVU Omar y Matias Leguizamon. Ruegan oraciones en su memoria.

ALAGASTÍN, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Daniel, Lauro, Cesar. Sebastian, Walter, Roberto, Luis, Ramon, Rafael, Juan, Clara, Silvina, Debora, Patricia, José, Guillermo, Estela, Carlos, Diego H. y Diego M. Acompañan a Omar y Matias en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Su esposo José, sus hijos Josecito, Agustina, Fernanda, Ana y su nieto Mateo ruegan oraciones por el eterno descanso de su querida Ángela. Elevan oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Su madre Isabel Ochoa, sus hijos Jose, Agustina, Fernanda, Ana, sus hermanos Daniel, Kuki, sobrinos nieto Mateo y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 4219787.

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Su madre Isabel Ochoa, sus hermanos Daniel y Kuky, sus hermanos políticos, sus sobrinos Walter, Victoria, Micaela, Miguel y Alexis participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Ángela. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARABAJAL, ÁNGELA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Hoy estamos, mañana nadie lo sabe... pese a todo, tu inesperada partida no deja de sembrar una profunda angustia. Mariela de mi corazón, sé que Dios te tendrá en la Gloria y que desde el cielo cuidarás a tus hijos como en la tierra misma... Te extrañaremos eternamente. Tu tía Irene Ochoa de Lezana, sus hijos Claudia, Pablo, Sety y sus respectivas flias rogamos oraciones por tu eterno descanso.

CARABAJAL, DANIEL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Su esposa Silvia Soria sus hijo Hugo Carabajal y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol, Maria Antonieta y flia., María Susana y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Eugenia, acompañandolos junto con su mamá y hermano. Elevando oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Marta Dora Herrera y Mario Rodríguez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica Martínez Castro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CHEDID, CARLOS MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/19|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FRÍAS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Sus hijos Maria Frías, Roberto, Clementina, Nelida Coronel, h. pol. nietos y bisnietos part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FRÍAS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Los Directivos de la Empresa DEL TEJAR S.A. y el Personal Administrativo, Técnico, Taller y Obras; participan el fallecimiento de la abuela de su colaboradora Judith Landriel. Elevan una oración en su memoria.

FRÍAS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. José Luis Jensen participa su fallecimiento y acompaña a su colaboradora Judith Landriel en tan doloroso momento.

FRÍAS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. María Angelica Urueña Zain participa su fallecimiento y acompaña a Judith Landriel y toda su familia en tan difícil y triste momento.

FRÍAS, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/19|. Compañeros de trabajo de su nieta, Judith Landriel, acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, YOLANDA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Sus hijos Claudia, Diego, nietos, Jonas, Mia, Aitana, amigos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARCÍA DE LLINÁS, ANITA (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 31/7/19|. Sus primas Mone y Margui Llinás y flia. participan con dolor el fallecimiento de la querida Anita y acompañan a su hija Tinita en este difícil momento. ¡Qué brille para ella la luz que no tiene fin!

OLIVARES, HUGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Sus hijos Hugo, Belén, Miguel, Alejandra, Mariano, Julio, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALAZAR VDA. DE ALDERETE, LUCÍA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 31/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Pedro Gerez y Jesús María, hijos y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALDAÑO, MÓNICA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Su madre Elsa Maria, sus hijos Eveluz, Ivan, Matias, nietos, Leo, Valentin, Tomas, Erik, Lucian, hermanos Juan, Pablo, Lucas, Gabriela, Gaston y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el Cementerio Los Flores. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162, Tel. 4219787.

SILVETI OMILL DE MARTÍNEZ GOLLETTI, MARÍA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de córdoba el 28/7/19|. Maria Isabel Beggere de Flores Turk y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Marisa y Jorge en estos tristes momentos. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

VIZCARRA, EDILSA REYNILDA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Su hermana Olga, cuñado Tito Coria, sobrinos Cristina, Alejandra, Macarena, Guillermo, Andrés, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Invitación a Misa

BURANY DE PRIETO, ROSALÍA CARMEN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus familiares agradecen al Sanatorio Alberdi, a los doctoras: María Marta Curet, Susana Scaglione y a todas las personas que se acercaron y acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CORBALÁN DE CATÁN, TELMA DALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/96|. Mamila, soy consciente de que han pasado tantos años que ya no estás entre nosotros, pero elijo no tenerlo en cuenta, para que el tiempo no borre las huellas que has dejado, huellas que han quedado en lo profundo de mi ser. Sigue siendo mi guía y protectora madre mía. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su hijo Carlos Catán, hija política Olga, su nieto Emanuel Catán, Mariana y su bisnieta Venecia Catalina, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José (Belgrano y Juncal) al cumplirse veintitrés años de su fallecimiento.

DÍAZ, LIDIA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/19|. ¡¡Hace seis meses que llevamos en nuestras memorias cada momento compartido, cada tierna caricia, cada palabra de consuelo. Llevamos tu corazón cerca del nuestro, y al sentir una repentina ráfaga de viento, sabemos que eres tú dándonos una señal que sigues con nosotros!! "Te amamos infinitamente y te damos las gracias por todo lo que nos brindaste, descansa en paz al lado de nuestro Padre Celestial". Tu familia invita a la misa en tu querida memoria en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

EUDAL, ROSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Los compañeros y amigas de la Promoción 1954 de la Escuela Normal Manuel Belgrano invitan a la misa al cumplirse los 9 días de la partida a los brazos del Señor de Rosa Marcela Eudal y Rosario Carmen Burani de Prieto a realizarse hoy jueves a las 20,30 hs en Catedral Basílica.

HERRERA, GILDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su hija Aída, sus nietos Fernanda, Nicolás y Yesi, sus bisnietos Milagros, Meli, Karen, Mica y Jere invitan a la misa en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

REYNOSO, SEGUNDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/89|. Sus hijas: Dora Reynoso de Abdala, Lylia Reynoso de Carola e Hilda Reynoso de Saín y flias. lo recordarán en oración en la misa de hoy a las 20hs en la Iglesia La Merced, al cumplirse 30 años de su partida a la Casa del Señor. Familiares y amigos invitan a orar por su eterno descanso.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Su esposo Jaime Santillán y sus hijos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ DE SANTILLÁN, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/19|. Te fuiste al Cielo y yo me quedé aquí con una sonrisa fingida, porque desde que te fuiste no he vuelto a sonreir como solía hacerlo. Aun hay dias en los que sigo esperando tu regreso, porque tengo la esperanza de un dia volverte a ver, volverte a abrazar y platicar de todo lo que me ha pasado. Espérame allá y apártame un lugar porque un día tendré que ir tambien. Hasta entonces me conformo con encontrarte en mis sueños. Sus nietas Maria Victoria, Maria Pia y Ernestina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse su natalicio. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. En tu vida nos llenaste de amor, sabios consejos, enseñanzas y obras que perduran. Hoy desde el cielo nos alcanzas la bendición de Dios. Te amamos y honramos tu memoria. Tu esposa Miguela Ryllinski, tus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Ángelo, Nino y Renato, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse 19 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

NIETO MARADONA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Mi amor hoy hace 8 meses que ya no estas con nosotros, te amamos, te extrañamos princesa querida, que vacio nos dejaste cielo. Tu ausencia nos duele el alma, no hay palabras para describir nuestra tristeza y dolor. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Se ruega oraciones a su querida memoria. Tu mamá Yani, tu abuela Claudia, tio Matias, prima Valentina.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

GALLARDO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Sus hijos Adolfo, Luis Maria, h. pol. Pamela, nieto Timoteo, hnos. Bladimiro, Adolfo y demas familiares, part. su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Norma de Daud y sus hijos Ernesto, Silvia, nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del querido amigo Bladi y Erich.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Ramon Llalj y su hija Verónica lamentan profundamente el fallecimiento de la hermana de sus amigos Vlady y Erich los acompañan en estos momentos de dolor.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Dagoberto Díaz e hijos, participan con dolor el fallecimiento de la hermana de mis queridos amigos Erich y Vladi. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Tomasa de Jorge, Beto Jorge y Elida Ledesma, sus hijos Gaby, Juanchi y Fernando Jorge y sus respectivas familias, lamenten irreparable pérdida y acompañan a Vladi y familia en este dificil momento.

GALLARDO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Amigos de Fity y Luli: Gustavo Chavarri, Juan Dominguez, Luis Kobylañski y Juan Pablo Sayag Raed, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Querida amiga, quedarán por siempre en mi corazón los hermosos momentos compartidos, tu nobleza y el reflejo de tu gran fortaleza demostrada hasta último momento. Nilia E. Chazarreta y flia. te despiden con cariño, y acompañan a tus hijos en estas instancias de dolor. Rogamos una oración en tu memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. "El Señor es mi pastor, con él nada me puede faltar". Norma Seú y flia. te despiden con cariño y acompañan a tus hijos en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en tu querida memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Sus amigas y compañeras de la Escuela 677 General San Martín, piden a Dios por su descanso eterno y acompañan a sus hijos por la pérdida de una gran madre y amiga. Nelli Canlle, Foda de Sisalli, Norma de Seú, Nilia Chazarreta, Eli Gorosito, Delia Beltrán, Pety Roldán, Juanita Argibay y Chicha Palomo, ruegan una oración en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Graciela Juárez de Sassano, sus hijos José, Lia y Evangelina, Fernanda y Gael, María Gracia y Raúl participan con dolor el fallecimiento de su querida prima Negrita y ruegan al Señor resignación a sus hijos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Pibe Hoyos, participa con profunda pena el fallecimiento de Maria Elena y ruegan para que el Señor la reciba y le brinde el merecido descanso y acompaña a su buen amigo Vlady en este momento tan triste y doloroso.

GALLARDO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Chochi y Susana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Nicolás Farias, Cristina Tevez de Farias, sus hijos Nicolás, Javier y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, MARÍA ELENA (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Eduardo Antonio Abalovich y familia participa con dolor el fallecimiento de Elena y acompaña a sus hermanos en estos momentos de profunda tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Su madre Teresa, su esposa Estela Guzman, su hija Doris Elizabeth, sus hermanas Marta, Lili, sobrinos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de San Antonio. dpto. Banda. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Tel. 4219787.

YÑÍGUEZ, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Al paraiso te llevaron los ángeles y el Cielo hizo fiesta con tu llegada. participan con dolor su fallecimiento. Pedro Ovejero, Tereza Guzmán, Chiki Ovejero, Kelly Sandoval y su ahijado Ramiro Guzmán.

YÑÍGUEZ, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (S.M.A.U.N.S.E.) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la empleada Doris, acompañándola a ella y a su flia. en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

YÑÍGUEZ, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Los compañeros de trabajo del S.M.A.U.N.S.E. de su hija Doris; Carlos, Graciela, Rita, Jimena, Sonia, Adriana y Mercedes participan con pesar el fallecimiento de su padre y elevan oraciones por su descanso eterno.

Invitación a Misa

DÍAZ, ANÍBAL JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/08|. Sus hijos Ariel, Fabiana, Pablo y Diego y sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Ntra. Sra. de la Salette al cumplirse once años de su fallecimiento.

MONTENEGRO, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Su hijo Edgardo, su nuera Lilian, su nieta Yanina, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Sgo. Apostol. "Chicha siempre te recordaremos".

MONTENEGRO, NÉLIDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/19|. Sus hermanos Nora, Nelda, Norma y sus respectivas familias, invitan a la misa en su querida memoria harán oficiar hoy en la Iglesia Sgo. Apostol a las 20 hs., al cumplirse 9 dias de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FERREIRA, CRECENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. Su esposa Santos, Natividad Silva, hijos Carlos, Margarita, Mario, Gustavo, Ramon, Luisa, Rosa, Crecencio, Luis, Marina, h. pol. sus restos fueron inhumados en el cementerio Local. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

IBÁÑEZ VDA DE KHAIRALLAH, LIDIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/19|. El grupo de Jubiladas del IOSEP, amigas de su hija Estela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Sus hijos Carlos Victoriano Martínez sus sobrinos Ramon, Carlos, Liliana, Nelida, Rosa, Noemi, Lilia Lugones Rosaria Herrera y flia Alfonso Suares y flia Wilian Ruiz y flia sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Villa Robles. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RODRÍGUEZ, FLORENCIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Su esposo Carlos Orosco su hija Ramona Noemi Orosco, su hijo politico Mariano Juares y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor. Servicio Realizado por NORTE BENEFICOS. La Plata 162. Tel. 4219787.