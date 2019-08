Su ex quiso asesinarla de seis tiros y hoy le dictarían preventiva

01/08/2019 - 01:19 Policiales

“‘Te mato a vos y después me mato yo’, me dijo. No me dio tiempo a bajar de la moto cuando me dio el primer disparo en la cabeza”, relató Silvina Bulacio, quien sobrevivió a una balacera en manos de su ex concubino, Sergio Orlando Taboada, (45), cerca de La Vernacha.

En diálogo con Noticiero 7, Silvina Bulacio, (36), desgranó su odisea: “El alma de mi viejo me ayudó en todo momento para salir de esto. Yo le pedía a mi padre que no le salgan los disparos”, indicó, desbordada por la tristeza y el dolor.

Según la causa de la fiscal Silvina Paz, ratificada por la Cámara Gesell a una hija de 11 años, Taboada se llevó temprano para su casa a tres hijas.

Después, se encaprichó y no las quiso reintegrar. Una hija de 16 años fue a retirarlas y él la echó, ordenándole: “Que venga tu madre a buscarlas”. En efecto, Silvina fue y Taboada la recibió con un arma de fuego.

“No me dio tiempo a bajar de la moto. Me dio un disparo en la cabeza. Yo caí inconsciente en ese momento y después siguió con los tiros”, dijo la mujer que vive para contarlo. “No lo juzgo por lo que ha hecho. Sólo Dios lo hará”, subrayó llorando y cansada.

Los proyectiles impactaron en la espalda, en el cuello y en la cabeza de Silvina, quien se precipitó al suelo, con sus tres hijas aterradas por los balazos.

Mientras Taboada huía, un automovilista socorrió a Silvina y la condujo a una garita policial y una ambulancia la transportó a Urgencias del Hospital Regional. Por fortuna los plomos no tocaron zonas delicadas.

Taboada cayó preso por disposición del fiscal Diego Cortez. Será llevado a audiencia hoy desde las 10 y la Fiscalía pedirá la prisión preventiva a la jueza de Género, Cecilia Laportilla por “homicidio calificado en grado de tentativa”. l