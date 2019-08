"Te mato y luego me mato yo", le dijo y le disparó tres veces

01/08/2019 - 15:47 Policiales

Durante una audiencia, la fiscal de género Dra. Silvina Paz solicitó a la Jueza Dra. Cecilia Laportilla la prisión preventiva para Sergio Orlando Taboada y le formuló cargos por homicidio agravado por el vínculo y mediado por violencia de género en grado de tentativa.

CÓMO Y CUÁNDO OCURRIÓ EL EPISODIO.

El hecho ocurrió el pasado 7 de julio cuando el imputado llamó a la víctima y la agredió verbalmente para que retire a las tres hijas en común de su casa. Para evitar acciones violentas, la victima solicitó a su hija de 17 años que retire a sus hermanitas del Barrio Borges 2da ampliación. El imputado se negó entregarle a la joven y le dijo que solo entregaría a las menores cuando su madre se presente a retirarlas.

Cuando la mujer se presentó en el domicilio de su ex pareja, el imputado no dejó que se bajara de la moto y la amenazó “te voy a matar.. ya está todo decidido te mato yo y me mato yo…”. Posteriormente le propinó un disparo en la cabeza y la victima cayó al suelo. Luego le volvió apuntarle al frente y al no salir el disparo le propino un culatazo en la cabeza. Cuando la víctima intentó pararse para pedir ayuda, el hombre volvió efectuarle dos disparos que impactaron en la espalda y en el cuello.

Ese mismo día radicaron la denuncia y al tomar conocimiento la Fiscal de turno ordenó varias medidas y solicitó a la Dra. Laportilla la detención de Taboada que se efectuó el dia siguiente cuando el imputado se presentó en la comisaria seccional 9°.

Durante la audiencia la Fiscal Dra. Silvina Paz enumeró las evidencias colectadas durante la investigación como la declaración del imputado quien se abstuvo, el informe policial de 7 de julio sobre los hechos ocurridos, acta de procedimiento cuando se presentó el imputado y la participación solicitada a criminalística para el secuestro del arma y realizaron levantamiento de muestras para prueba de rodizionato de sodio en las manos del imputado.

La fiscalía indicó que al tomar conocimiento se constituyeron la Dra Silvina Paz y el Dr Diego Cortez en el hospital regional a los fines de tomar declaración de la víctima quien se encontraba en la terapia intermedia.

Asimismo la representante del Ministerio Fiscal destacó que obra en el legajo el examen médico forense, la entrevista en cámara Gesell a la niña hija de ambos y el informe fotográfico y planimétrico entre otras.

En este sentido la Dra. Paz informó que resta producir evidencias fundamentales como pericias psicológicas tanto al imputado como a la víctima, recepcionar declaraciones testimoniales y el resultado de pericias realizadas por criminalistica ( rodizionato de sodio) y peritar los teléfonos celulares de ambos. Asimismo se espera la historia clínica de la víctima.

EL ACUSADO TENÍA ANTECEDENTES DE VIOLENCIA.

Asimismo destacó a la jueza que el imputado cuenta con una condena del 2018 de un año en suspenso por lesiones calificadas por el vínculo en perjuicio de su mujer.

La fiscalía indicó que profundiza la investigación para descartar si existe o no un agravante más a la causa.