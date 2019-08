Para divertir a los pasajeros, azafata se esconde en un insólito lugar

01/08/2019 - 21:27 Mundo Web

Una azafata hizo reír a cientos de pasajeros de un avión de Southwest Airlines, al meterse en el compartimiento destinado al equipaje de mano.

"¿Esto es un sueño?", escribió una testigo en su cuenta de Twitter para ilustrar el video en el que registró ese hecho mientras los viajeros ocupaban sus asientos.

Veronica Lloyd, que en esa res social se hace llamar Verny Vern, mostró su asombro por la situación que estaba presenciando en otro texto: "No puedo creer lo raro que me parece esto".

Lloyd declaró a un medio local que la empleada de Southwest Airlines permaneció en ese lugar unos 10 minutos porque solo pretendía ser divertida y "hacer reír a los pasajeros".

I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU