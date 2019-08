Ateneo y una dura parada ante Pepsi, por el sexto capítulo

01/08/2019 - 21:54 Amateur

La sexta fecha del torneo Clausura de la liga La Ratonera tendrá buenas propuestas como el duelo entre Ateneo y Pepsi, por la C38. La programación completa es la siguiente.

En Cancha 1 Complejo Jugadores Libres: Combustibles Bertolotti vs. Valencia 13; Profesores Montero Sport vs. Abogados Cuervos 14; Studio JV vs. Taller Willi 16:20; Bº Juramento vs. San Lorenzo 17:50. En cancha 2: Barrio Sáenz Peña vs. La Kinchada 13; La Gran Camada vs. Niupi 14:50; La Reserva vs. Taller Dany 16:20; El Reino vs. 11 unidos 17:50.

En cancha 3: Cacheteao Con Coca vs. Messina 13; Norcen vs. Ciudad Satélite 14:50; Intocables vs. Peronismo 26 de Julio 16:20. Cancha 4: Los Coyotes vs. Estudio Jurídico LYP 13; Los Pibes vs. Platense 14:50; (Futbol Femenino) 16:10hs

Cancha 5: Lex D.R. vs. Galácticos 13; Sparta F.C. vs. Newbery 14:50; Los Primos vs. La Moreno 16:10. Cancha 6: Metalúrgica Dorrego vs. Cristal 13; Pepsi F.C. vs. Ateneo 14:50; Pilchería Max Mar vs. Rejunte 16:10.

Cancha 7: Halcones vs. Ramón Carrillo 13; Industria F.C. vs. Aesya 14:50; Industria F.C. Libre vs. Barbazul F.C. 16:10. Cancha 8: La Eskina F.C. vs. La Estafeta 13; Lex D.R. 38 vs. San Miguel 14:50; Empoli vs. Kinesiólogos F.C. 16:10. Cancha 9: Gremio F.C. vs. Málaga 13; Gremio F.C. 32 vs. San Pau Sport Team 14:50; JorgeNew F.C. vs. La Vagancia 16:10. Cancha 10: Hampones vs. Centenario F.C. 13; Necochea 32 vs. Amigos del Fútbol 14:50; Sky Leverkusen vs. Ejército F.C. 16:10.l