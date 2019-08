Mañana se juega la sexta fecha para del torneo Clausura 2019

01/08/2019 - 21:56 Amateur

Con duelos más que atractivos se desarrollará mañana la sexta fecha del Torneo Clausura 2019 de los Clásicos Barriales del norte.

La acción se desarrollará en varios escenarios, en donde se esperan choques más que importantes, por la calidad de los equipos.

Se descuenta la presencia de las hinchas barriales en cada uno de los escenarios.

A continuación le ofrecemos el programa completo de la fecha para mañana. En cancha de Tarapaya: Detaling FC vs. Pasaje 246 (C 20); Juveniles de Tarapaya vs. El Bajo de Tarapaya (C 20); El Bajo de Tarapaya vs. B. Cáceres (C 30); Tarapaya FC vs. La Unión del Oeste (C 30).

En Gril: Al,a Fuerte vs. La Pueyrredón (C 20); El Triángulo vs. Los 3 Amigos (C 20); La Gobernador Barraza vs. Los Peregrinos.

En Morumbí: Los Tenas vs. Peti (C 20); Hermanos Juárez vs. La 203 (C 20); La Banda de Pilli vs. Los Pibe del Fondo (C 20); Rifa Tuni FC vs. Peti FC (C 30).

En 6º Pasaje: Los Sosa vs. La Bañadera (C 20), Sociedad Avanzada vs. Los pacíficos (C 20); Amigo del 4º vs. Juv. del Gas (C 20); 6º Pasaje vs. Calle 106 (C 30).

En Polideportivo Borges: La Barra vs. La Banda de Mario (C 20); Los Pibe de la 18 vs. La 12 FC (C 20); Los Amigo FC vs. Villa Borges (C 20); Barrio Borges vs. Carlos Roble (C 30).

En Villa Grimaneza: JF vs. Sandwinchería (C 20); Chete Ria vs. Juv. de la Banquina (C 20); Chete FC vs. El Juanfe (C 30); Carro Bar Chara vs. La Cochetti (C 30).

En San Martín: San Martín vs. JF Ibarra (C 20); LosPibe del Primero vs. Pablo VI (C 20); Los Calamares vs. Los 3 amigos FC (C 30); Q + Q vs. Pasaje 421 FC (C 30).

En Santa Rosa

En Santa Rosa: El Salvador vs. kiosco Roxi (C 20); Tigre vs. La Magallanes (C 20); 3º Pasaje vs. La Esquina de Menedi (C 20); Santa Rosa vs. La Medalla Milagrosa (C 30).

En Chañar: Pasaje 421 vs. La 23 (C 20); Juv. de Chañar vs. La Juntada (C 20); Chañar FC vs. Eskendra (C 30).

En Mal Paso: Amigos de la 18 vs. La 108 FC (C 20). La 203 vs. PSG (C 20); Norges Unidos vs. el 7º Pasaje (C 30).

En Calle 107: Juv. de JF Ibarra vs. La Banda de Diego (C 20); Carnicería Los Amigos vs. Dolche (C 20); Carnicería. Los Amigos FC vs. Avenida (C 30).

En Estudiantes: Los Pibe de Martín vs. 5º Pasaje (C 20); Los Pibes de Estuki vs. La Fusión (C 20); Rita Car vs. Banfield (C 30). En San Lorenzo: San Lorenzo vs. Súper 5 (C 20); Los del Pasaje vs. Los Ángeles (C 20); Los Pumas vs. Gas de Estado (C 30). l