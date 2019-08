El domingo se disputa la cuarta cita del Anual

01/08/2019 - 21:57 Amateur

La dirigencia del Círculo de Futbolistas Santiagueños programó para este domingo, la disputa de la cuarta fecha del Torneo Anual Antonio “Bombón” Luna en la categoría C 55 años.

Este es el programa completo de partidos para el fin de semana.

En cancha de Gremio Municipal: a las 10, Sara y Mañu vs. El Tony. En Sindicato Obras Sanitarias: 10, Bobinados Piri vs. Eroplast. En Ateneo Ejército Agentino: Ateneo Ejército Argentino vs. Tapiales Gemelas.

En Tía Porteña: Abogados vs, Irma Cuifase. En Espíritu Santo: Opinión DPrtivs vs. Casa Olga.

Se espera como siempre el acompañamiento de las parcialidades de cada uno de los conjuntos que saldrán a la cancha en busca de una nueva alegría.

El torneo se puso más que interesante debido a que los conjuntos se están acomodando en la tabla de posiciones. Hay una enorme expectativa en los protagonistas. l