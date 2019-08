Bandejeros termenses cuentan sus secretos sobre cómo no romper las copas

01/08/2019 - 23:59 Termas

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Esta tarde, los gastronómicos festejarán su día, con la tradicional “Carrera de Mozos y Camareras” en inmediaciones de la plaza San Martín y Casinos del Sol. El evento es organizado por la Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Seccional Las Termas.

Los mozos y camareras deberán cumplir un recorrido, según la categoría, con una bandeja con una copa servida y una botella, sin dejar caer ninguno de los elementos. El reglamento de la competencia indica que está prohibido cualquier material antideslizante en las bandejas.

Las categorías que participarán son las siguientes: Damas (mujeres sin límite de edad); Caballeros Veteranos (mayores de 40 años) y Elite (de 18 a 39 años). Los participantes recorrerán un circuito de 500 metros. Premiarán con $6.000, al 1º puesto de cada categoría, con $ 4.000 a todos los 2º y habrá $ 3.000 para todos los terceros.

Del Amerian

Yohana Montenegro, camarera en el Amerian Hotel Carlos V, ganadora de la edición 2018 de la Carrera de Mozos y Camareras, reveló su secreto: “Lo más importante es colocar en forma adecuada las cosas en la bandeja y mantener firme el equilibrio, pero lo fundamental es la práctica; Trabajo en la confitería donde se sirven bebidas y manejamos vasos, eso me ayudó por supuesto. En la competencia del año pasado me anoté con mis compañeros para compartir nuestro día y divertirnos, no estaba en mis planes ganar. Me animé a participar por insistencia de mis compañeros”.

Hija de padre gastronómico, se inició en Carlos Paz, también trabajó en Mar del Plata hasta que ingresó al Amerian en el 2015 y desde entonces se queda todo el año en Las Termas.

Tres veces seguidas

El campeón de las últimas tres ediciones de este concurso, Alejandro Samuel Cajal, reveló: “Una de mis ventajas es trabajar en una confitería, es clave ubicar los elementos en el centro de la bandeja en dirección a la mano para mantener el peso y el equilibrio”.

Más adelante amplió: “Ser mozo tiene que ver con la habilidad, yo antes que llegó a mi trabajo me preparo y cuando estoy en actividad tengo una máxima concentración. Tenemos que tener en cuenta que tratamos con todo tipo de clientes que se merecen ser atendidos con un excelente servicio porque es la gente que nos visita, haciendo bien las cosas ellos regresaran”.

Miembro de una gran familia de gastronómicos termenses, Samuel trabajó en Mar del Plata y otros puntos de la Costa Atlántica, y en los últimos años hace temporada en Las Termas y en Villa Gesel.l