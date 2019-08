Gervasio Núñez reveló que el llamado de Coleoni fue clave para decidirse por llegar a Central Córdoba

02/08/2019 - 01:26 Deportivo

El delantero Gervasio Núñez tuvo ayer su primer entrenamiento como nuevo jugador de Central Córdoba y tras el ensayo habló con la prensa, revelando los motivos de su incorporación al Ferroviario.

“Mi idea era irme al exterior, pero no se dio. Tuve otras propuesta de equipos de la Superliga, pero no me convencieron y la charla que tuve con los dirigentes del club, me inclinaron por venir a Central Córdoba. El técnico también me llamó, me dijo que me quería y eso es algo que es muy importante”, contó el delantero.

“Las expectativas son las mejores. Es un club que está en una categoría que nunca había jugado y eso motiva. Es un club que está en crecimiento y nosotros debemos ayudar desde el campo de juego. Me queda ponerme a punto desde lo físico para entrar en consideración”, completó el “Yacaré”.

Núñez también contó que aún no tuvo tiempo para dialogar con el DT, y saber sus pretensiones tácticas.

“No tuve oportunidad de hablar con él, pero en los trabajos de hoy (por ayer) me probó por afuera. Yo me siento más cómodo jugando por adentro y un poco más suelto, tirando más a un estilo como enganche que es donde mejor me fue, pero será el DT quien disponga y piense en lo mejor para el equipo”, cerró el ex Atlético Tucumán. l