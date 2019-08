02/08/2019 - 07:51 Santiago

Desde su templo en el barrio 8 de Abril, la Mae Mercedes relató: “En los últimos años me estoy dando cuenta de que la gente no está midiendo las consecuencias. Yo intento no participar de algunas ceremonias, no juzgo, porque no debo hacerlo y a cada uno seguro le sirve lo que haga, pero hacen una práctica de la religión que sí da que hablar. Años atrás hemos tenido el caso (de un asesinato ritual con torturas a cargo de practicantes confesos del umbandismo, devotos de la deidad Pomba Gira) de la maestra (jardinera) Leda (Raimundi). Todo el mundo ha salido a decir que los umbandistas han hecho eso, la entidad que estaba en esta mae (Lucrecia) es la que la ha matado. Pero no, no es así”.

Explicó en este sentido: “El fundamento de nuestra religión es la práctica de la caridad. Entonces, los africanistas buscamos para nuestras entidades, nuestros espíritus y para nosotros mismos una elevación espiritual. Entonces, ¿dónde cabe, dónde está la lógica de que uno tenga que matar a una persona para conseguir eso? No existe. Entonces, esta mae tenía problemas mentales o alguna confusión. Muchas veces, mucha gente termina confundiéndose. Creen que el poder lo tienen ellos. ‘Yo tengo el poder de hacer que tal estén juntos o estén separados’, o que tal y tal viva o muera o que tal y tal trabaje. Pero no, nosotros no tenemos ningún poder. Somos médiums. Estamos aquí (en la Tierra, el mundo, este plano físico) prestando el cuerpo para que las entidades bajen y ayuden a quienes precisan de ellas. Nada más. , insistió.

“Lamentablemente nuestra religión, no solamente aquí, se ha vuelto como una puesta en escena: quién lleva el mejor traje, quién gira más, quién aguanta más una prueba de fuego (apagarse cigarrillos en la mano sin quemarse, o encenderse un poco de pólvora en la palma), quién toma más (bebidas alcohólicas) y no se emborracha, a quién se le acerca más gente para pedirle algo (clientes), y todas estas cosas están inculcando ciertas familias religiosas o templos, que uno tiene que ser el mejor, porque si tienen el mejor traje, si uno se quema más y toma más que el otro, entonces la gente más rápido va a creer en ellos. La gente los consulta y no les importa lo que tengan que pagar, lo que tengan que vender o el préstamo en el que se tengan que meter para que les solucionen” un problema.

“Y en estas ceremonias es donde después la gente encuentra motivo para decir ‘los umbandistas son esto o aquello, sacan plata, mienten y todo lo que sea’”, cuestionó.

Por su parte, contrapuso: “No voy a negar que algunos trabajos se cobran, porque uno usa materiales, que sí generan un gasto y que tienen que ser cobrados, pero tampoco para el abuso. Lamentablemente he visto en muchos templos y familias religiosas que están inculcando esto, hacer de la religión un comercio”. l