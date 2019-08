El torneo “Oscar Cortez” reunirá mañana a toda la afición de Frías y de la región

02/08/2019 - 17:44 Interior

CHOYA, Choya (C) La décima tercera fecha del certamen “Oscar Cortez”, y que tiene la organización de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías se jugará de manera íntegra mañana en el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la “Ciudad de la Amistad”.

La cima sigue en manos de La Casa del Plomero con 31 puntos. Lo sigue Atlético Quiroz con 24, y Farmacia del Rosario 2con 3, entre otros combinados.

El arranque está previsto a las 12.30. El primer juego lo protagonizará Ferroviarios vs F-6 Multiespacio.

Después se disputarán los siguientes encuentros: La Casa del Plomero vs Farmacia del Rosario; Panificadora Suecia vs Deportivo Choya; Aoma vs. Atlético Quiroz; Atlético Triángulo vs. Panificadora La Deseada; Icaño vs. Los Canarios y Los Amigos vs. Veteranos.