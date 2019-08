“Peteco” hizo “un poco de historia” de la fiesta

02/08/2019 - 21:00 Pura Vida

Carlos “Peteco” Carabajal, nieto de doña María Luisa Paz de Carabajal, hizo “un poco de historia para que tengan más elementos y conocimientos sobre esta fiesta popular”, tal como la definió en un escrito que realizó en Facebook.

“El cumpleaños de una persona se empieza a festejar, en la mayoría de los casos, desde que cumple el primer año de vida por sus padres generalmente, y así debe haber ocurrido con mi abuela. Primero los padres y después su marido e hijos y amigos. Así llegó su cumpleaños número 50 y fue Héctor, el hijo mayor, quien le organizó este cumpleaños”, remarcó el hijo de Carlos Carabajal.

Añadió: “Invitó (por Héctor) a sus amigos músicos ya que él tocaba la guitarra. A partir de ahí, siempre fue una fiesta grande con los de la familia nomás pero se le sumaban gente amiga de Carlos (su padre) y Agustín o Enrique ( hijos de María Luisa y hermanos de Enrique y Carlos)”.

“Peteco” señaló: “A medida que el apellido Carabajal fue expandiendo su fama en la provincia y en el país la fiesta también fue creciendo de la misma manera, pero nunca dejó de ser para nosotros el cumpleaños de Luisa María Paz. Nunca fue un festival ni peña ni nada que tenga que ver con los armados lógicos de un espectáculo. Durante mucho tiempo se armó un escenario chiquito dentro del patio. Y después, ya en los 90, se sacó el escenario a la calle para compartir con más gente que empezaba a llegar de distintos puntos del país’.

“Mi abuela falleció en 1994 e inesperadamente esta fiesta se convirtió, sin su presencia física, en un acontecimiento popular de la cultura. Por lo menos de una familia o de un barrio. Justamente este barrio Los Lagos se transforma de manera increíble durante los días de agosto cuando llegan miles de personas a convivir por unos días en el barrio”, destacó.

“Cuando ando por algún punto del país me preguntan cómo hay que hacer para participar. Yo siempre les digo solo tienen que ir, aun a veces sabiendo que lo que me están preguntando es cómo pueden hacer para cantar en el escenario o en alguna peña que hoy en día se arma. Por suerte se pudo mantener en algo ese espíritu del cumpleaños simplemente y que no se desvirtúe. No es fácil. Porque las ambiciones siempre están. Y los intereses por ejemplo políticos siempre están”.