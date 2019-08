Carlos Marrodán y “Chuni” Cardozo: “El arte sin sentimiento no tiene ningún sentido”

02/08/2019 - 21:26 Pura Vida

Atahualpa Yupanqui, Raúl Carnota, Pedro Evaristo Díaz y Los Hermanos Ábalos son algunos de los autores que Emilio “Chuni” Cardozo y Carlos Marrodán incluyen, sí o sí, en su repertorio. Y es lo que harán esta noche cuando, a partir de las 23, se presenten en la Noche de Compositores e Intérpretes, a desarrollarse en Bellas Alas y en donde también estarán Carlos Roldán y Jésica Paiva.

Por más que el repertorio esté integrado por “música impopular”, como dice risueñamente Marrodán, lo cierto es que esa elección enaltece la propuesta que presentarán en un lugar en donde el público, más allá de comer o tomarse un cafecito, escuchará a músicos estudiosos y dedicados.

“Actualmente, no hay muchos espacios en donde se pueda hacer la música que hacemos nosotros. Y los lugares a donde están destinados son lugares en donde hay comedores. Este es un comedor más, pero de pronto yo creo que al ser chico se limita el tema de los horarios para el comedor y se destina un horario para el espectáculo’, remarcó ‘Chuni’ en su visita, junto con Marrodán, a EL LIBERAL.

“Joan Báez (cantante y activista norteamericana) decía que el único acompañamiento que no le gustaba era el del cuchillo y el tenedor”, acotó Marrodán.

Cardozo recalcó que la propuesta para hacer una noche con compositores e intérpretes les fue acercada por Tony, propietario del local en donde se presentarán esta noche. “Chuni”, con su esposa Jésica y Marrodán el grupo Ahí Veremos.

En tanto, Marrodán consignó: “Bellas Alas abrió el espacio para hacer lo que hacemos nosotros, una versión de la música folclórica argentina. Cada uno tiene su versión. Algunos, una versión más simple y otros más complejas. Lo nuestro es una cosa totalmente comprensible. El tema del gusto estético es una cosa personal”.

Carlos, a propósito de su condición de médico cirujano. ¿cuánto de precisión debe tener Carlos Marrodán compositor y arreglador musical a la hora de dar vida a una canción?

Mucho respeto, fundamentalmente. La precisión está en respetar en lo que hace a nuestra música. A veces, uno ve que los arregladores, en tren de mostrarse como arregladores, desprecian el tema de la canción que están arreglando. Una vez, un amigo le dijo a Atahualpa Yupanqui: ‘Maestro, le hice un arreglo a una zamba suya’. Atahualpa le respondió: ‘¿Y qué se le había roto?’ De esas cosas hay varias. ‘El Chivo’ Valladares, cuando uno le dijo que le había cambiado un acorde a una zamba porque consideraba que no estaba bien, respondió ‘¿y por qué no se hace una zamba usted?’ A mí me encanta la chacarera como es. Me encantaba ese duende que tenía, por ejemplo, Elpidio Herrera con ese instrumento tan particular como la sacha guitarra. Me volvía loco. También me vuelvo loco con los temas del ‘Zoco’ y el ‘Cachilo’ Díaz. Los otros días escuchábamos con ‘Chuni’ y ‘Pamperito’ Paz a ‘La Olvidada’. Hay que conocer las raíces para que uno pueda llegar a crear una cosa que realmente son muy buenas. Cuando uno escucha una chacarera como las de “Cachilo” o Julio Argentino Jerez, Pedro Evaristo Díaz, Los Hermanos Simón o Los Hermanos Ábalos te brindan la posibilidad de inspirarte. A lo que hacen ellos, jamás lo vamos hacer nosotros. Ellos, con dos o tres notas hacían maravillas. No tenían tanto prejuicios porque hacían lo que sentían. Todo lo hacían desde el sentimiento. El arte sin sentimiento no tiene ningún sentido.

“Uno tiene que hacer lo que de raíz le gusta”

Carlos, usted lo mencionó a Joan Báez y a Raúl Carnota, autores indiscutidos que nutren su obra.

Sí. Uno de los temas que probablemente haga en Bellas Alas lo hicimos con Raúl Carnota hace unos cuantos años. Con Raúl trabajé mucho tiempo. Hemos compartido la música desde lo más profundo. Sin dudas, que algunos temas voy a interpretar. Además, desempolvamos viejas chacareras de los próceres, de la gente que creó las chacareras. Aparte, si a uno no le gusta eso no debe hacer música. Los otros días me decían que le gustaba ‘El Pintao’ interpretado por el Grupo Vocal Argentino (para quien Marrodán hizo arreglos y trabajó con ellos), pero está ‘El Pintao’ con Adolfo Ábalos en el piano y también la versión hecha por el Dúo Santiagueño. Yo, en el Grupo Vocal Argentino, jugué con ‘El Pintao’. Jugaba con los acordes o los contrapuntos. Jugaba porque me gustaba o sino no lo hubiera hecho. Uno tiene que hacer lo que de raíz le gusta. Yo añoro el Festival de la Vidala que se realizaba en Silípica, en donde había vidaleros de verdad y no nosotros que los emulamos.

Canciones propias y de grandes autores

¿Cómo han logrado equilibrar o uniformar el repertorio de su espectáculo?

MARRODÁN: No lo logramos (se ríe). Estamos viendo qué tratamos de hacer para llegarle al sentimiento del que vaya. De todos modos, hay autores representativos de Santiago del Estero como también de reconocidos autores nacionales.

CARDOZO: En mi caso, en un 80 %, junto con mi esposa, vamos a presentar casi un 80 % de canciones propias y otras compuestas con autores como Rubén Cruz, además de rescatar obras de Pedro Evaristo Díaz (su abuelo) y Fortunato Juárez. Hay un gato, como es ‘El gato del regreso’, que siempre lo canto y nunca supe quién es su autor.

MARRODÁN: Como dijo una vez Raúl Carnota: ‘¿Y ese tema de quién es? Tanto que lo canto que ya es mío.

Ustedes son personas que asumen un compromiso social con sus composiciones, ¿cuánto jugó esto para armar el repertorio?

MARRODÁN: En el caso personal, el mensaje que uno da es el mensaje de lo que uno es. Siempre he sido una persona comprometida con lo que vive la gente y no puedo evitar que eso se trasluzca en lo que uno hace. Yo creo que lo de “Chuni” es lo mismo. Al final, uno siempre dice lo que es. Quiera o no quiera, uno termina diciendo lo que es.