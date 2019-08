La detección temprana permite controlar la hepatitis y curarla

02/08/2019 - 22:44 Santiago

El Ministerio de Salud de la provincia informó que siguen los testeos rápidos y vacunación en la Semana de la Hepatitis. En ese marco, los profesionales indicaron que la detección temprana de la enfermedad permite controlarla, curarla y, de esa manera, evitar la transmisión.

Según se recordó, los virus de la hepatitis son cinco: A, B, C, D y E, pero los que más preocupan son el B y el C. No todos tienen vacunas para prevenirlos, pero hay tratamientos.

La coordinadora del programa provincial de VIH/sida - ITS y Hepatitis Virales, Dra. Lucía Abdulajad, explicó que el objetivo es “hacer los testeos de detección de personas que pudieran desconocer su condición advirtiendo contagios de hepatitis, sobre todo las de tipo B”.

Por su parte, la titular de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Dra. Florencia Coronel recordó que “la hepatitis B y C se transmite de forma sexual o sanguínea”, y que la vacuna se aplica en tres dosis.

Sobre los síntomas explicó que “se suelen dar recién muchos años después. En algunas ocasiones suelen darse como un dolor agudo en el abdomen, presentación de ictericia y/o coloración amarillenta en la piel, por eso se realizan testeos para lograr precozmente su detección y aplicar el tratamiento”.

Del mismo modo, mencionó que todos los efectores provinciales cuentan con stock suficiente de vacunas contra la hepatitis B.

“Estas enfermedades son bastante silenciosas, asintomáticas o con muy pocos síntomas, que pueden ser intolerancias alimentarias o dolor por inflamación, pero la mayoría de las veces pasan bastante desapercibidas”, agregó la Dra. Abdulajad.